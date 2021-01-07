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حوادث

كيف روجت منظمة مراسلون بلا حدود لأكاذيب الجماعة الإرهابية

الخميس 07/يناير/2021 - 07:08 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
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مصطفى الرماح
تواصل الجماعة الارهابية بث سمومها لمحاولة تأليب الرأى العام وفبركة الاخبار وتزييف الحقائق عن الاوضاع داخل البلاد .

وكانت اخر جنود الجماعة الارهابية منظمة مراسلون بلا حدود التى اتخذتها الجماعة ذراعا لبث الاكاذيب حول الدولة المصرية .

وآخر الأكاذيب التي نشرتها المنظمة عن البلاد عندما ادعت منح مدينة باريس علاء عبد الفتاح وإسراء عبد الفتاح وسلافة مجدي، صفة "المواطنة الشرفية"، وهو غير موجود بالواقع لكنه مجرد أكاذيب تروجها جماعة الإخوان.

وعلى الفور بعدما نقلت المنظمة غير الرسمية الخبر على موقعها تناقته قنوات الجماعة الارهابية التى تبث من الخارج.

و منظمة مراسلون بلاحدود في باريس، اعتادت تسخير، صفحاتها لنشر تقارير مزيفة عن الأوضاع في البلاد، ومهاجمتها لخدمة التنظيم الإخواني، وتأتي تلك التحركات والمخططات الخبيثة في إطار محاولاتها البائسة لعرقلة النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في كافة المجالات.

وتسعى المنظمة بكل قوة لعرقلة النجاحات المصرية وتشويه صورة مصر في الخارج من خلال اخبارها المغلوطة والممولة من الجماعة الارهابية .

وتدعي منظمة "مراسلون بلا حدود" عملها في دعم حقوق الإنسان وحل الأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، لكنها في حقيقة الأمر أوكار شيطانية تدعم جماعات الإرهاب والتطرف لنشر الفوضى في الدول العربية.
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