قصة سارة دياب.. أول فتاة ترسم على السيارات فى مصر | فيديو وصور

لم تعد فكرة هوس السيارات حكرًا على الرجال فقط، فهناك الكثير من النساء أصبح لديهن عشق من نوع خاص مع السيارات لدرجة تجعلهن يبتكرن طرق مختلفة للإهتمام بسيارتهن وتزيينها، ومن ضمن هؤلاء النساء بطلة قصتنا اليوم تهوى الرسم ولكن بطريقة جديدة فهي ترسم على الهيكل الخارجي الأملس للسيارة والتي تكاد تكون من أصعب أنواع الرسم حتى الآن بسبب نعومة هذا السطح، إنها سارة دياب الفتاة الأولى التي أدخلت فن الرسم على المركبات في مصر.





في بداية حديثنا مع " سارة " قالت إنها تمتلك هواية الرسم وتمارسها منذ ان كانت في السابعة من عمرها، وكانت بداياتها في الرسم على الورق ثم تطورت بعد ذلك فكرة الرسم لديها لتقوم بالرسم على السيارات ، وبالفعل أخذت تلك الخطوة وبدات بعمل عدة تجارب على سيارات أصدقائها.

ثم قامت " سارة " بعد ذلك بمشاركة الرسومات الخاصة بها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب متابعيها وأصدقائها على عكس ما كانت تتوقع ، كما طلب الكثيرين من متابعيها رسومات على سياراتهم ودراجاتهم النارية أيضًا.





و أكدت " سارة " أنها مع مرور الوقت أصبح لديها سرعة أكثر في الأداء، حيث أنها بدأت بالرسم على الورق وهذا بختلف كثيرًا عن الرسم على السطح الأملس للسيارة، ولكن بدأت في التعود مرة بعد الأخرى على استخدام أنواع معينة من الأقلام لتتناسب مع جميع السيارات، بالإضافة أنها لا تجبر مالك السيارة على شكل معين من الرسومات بل يكون هناك العديد من الاختيارات على حسب نوع كل سيارة.





كما أوضحت أنه يوجد هناك العديد من الرسومات والأشكال التي تمكنها من إنهائها في نفس اليوم وهناك رسومات أخرى يمكن أن تنتهي بعد يومين أو أكثر وذلك يتوقف على كم التفاصيل وحجم هذه الرسمة، فهناك رسمة استغرقت 4 أيام بواقع 7 ساعات في اليوم، ويرجع ذلك أيضًا إلى فكرة كل رسمة والخامات التي سيتم تنفيذها بها، وتختلف التكلفة على حسب حجم كل سيارة، فتكلفة السيارات الكبيرة يكون أكثر.



