الليلة .. الأهلي يبحث عن استعادة الثقة أمام سيراميكا كليوباترا "الحصان الأسود"

يلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في السابعة والنصف، مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويغيب عن القائمة كل من محمد هاني ومروان محسن بسبب الإصابة بعدوى فيروس كورونا فيما يغيب محمود وحيد الظهير الأيسر لأسباب فنية وكذا الحال بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان.





وسيدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا ولديه 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد أمام وادي دجلة، فيما سيدخل سيراميكا المباراة برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وخسارة واحدة.





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.





وكان سيراميكا كليوباترا خضع لمسحة رابيد تيست، للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك صباح الأربعاء الماضي، وفقا لما تنص عليه تعليمات اتحاد الكرة بضرورة إجراء هذا التحليل قبل أي مباراة في الدوري بـ 48 ساعة.