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اقتصاد

اقتصاد السعودية.. إتمام ينهي اعتماد 98 مخططًا بمساحات تجاوزت 235 مليون م2 في 2020

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:52 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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وكالات
أنهى مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" عام 2020 اعتماد 98 مخططًا سكنيًا بمساحة إجمالية بلغت 235,890,637 مليون م2 بمختلف مناطق المملكة، وذلك انطلاقًا من الهدف الإستراتيجي للمبادرة المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتقديم الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين، كما قام "إتمام" بتقديم العديد من الخِدْمات للمطورين العقاريين.

وأكد مدير عام المركز المهندس عبد الوهاب القحطاني على الدور الإستراتيجي الذي يمارسه مركز خِدْمات المطورين "إتمام" كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية، ما يسهم في توفير الخيارات السكنية للمواطنين والمستفيدين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة، كما نوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة ومرونة الإجراءات والخِدْمات التي سهلت كثيرًا من عمل مركز خِدْمات المطورين.

وضمن الخِدْمات المختلفة والمتنوعة التي يقدمها مركز خِدْمات المطورين "إتمام" للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية، أنجز المركز بنهاية عام 2020م طلبات رخص البناء لوحدات سكنية بلغ إجمالي عددها 32,605 وحدات، كما قام المركز بإنهاء إصدار 152 شهادة تأهيل مطور عقاري، كما عالج المركز 715 طلب استفسار لسريان الصك، إضافة إلى تعامل المركز مع 7508 طلبات لتأييد تسجيل العاملين على مشاريع الوزارة.

يذكر أن مركز خِدْمات المطورين العقاريين "إتمام" يهدف إلى تيسير سبل انطلاق القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة يزيد فيها حجم الاستثمارات في هذا القطاع من داخل المملكة وخارجها، وتتسارع فيها وتيرة العمل بالمشروعات السكنية، ما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية سنويًا، ويحقق الهدف الوطني بتيسير حصول المواطن على السكن الملائم، حيث يقوم المركز من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية بدور حلقة الوصل التي يمكن للمطور العقاري عن طريقها متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتطوير مشروعه.
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