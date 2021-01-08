سيراميكا كليوباترا يصل استاد السويس استعدادا لـ الأهلي .. صور

وصل قبل قليل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إلى ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لخوض مباراة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.









وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.









ويعقد هيثم شعبان المدير الفني للفريق، محاضرة أخيرة، داخل قاعة المحاضرات باستاد السويس الجديد، ويعلن بعدها التشكيل الذي به المباراة.









ويمنح هيثم شعبان تعليماته الأخيرة في تلك المحاضرة، وكذلك وضع بعض الرتوش الأخيرة على طريقة اللعب أمام النادي الأهلي، حيث يسعى المدير الفني إلى الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، وحصد النقاط الثلاث.