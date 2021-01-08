أهم مواصفات جي إم سي يوكن 2021 GMC YUKON.. فيديو وصور

جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بالعديد من المواصفات والتقنيات المتطورة لتواكب التطور الحديث الذي وصلت إليه صناعات السيارات وفي هذا السياق نطرح عليكم أ برز مواصفاتها وتقنياتها الحديثة. طرحت شركة جمس مؤخرا العملاقإليهبرز





العملاق جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon يعتمد علي أكثر من خيار للمحرك وهم محرك 5300 سي سي 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر و محرك 8 سلندر 6200 سي سي بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر متصلين مفتيس اوتوماتيك 10 سرعات.





تأتي السيارة جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بشاشة 10.2 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو و لوحة عدادات رقمية 8 بوصة و نظام سمعي بـ 9 مكبرات صوت أو نظام سمعي بـ 14 مكبر صوت و نظام وسائط المقاعد الخلفية الجديد كليًا شاشتين ملونتين قياس 12.6 بوصة .





جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بها بروجكتر يعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي و نظام مكيف متعدد المناطق و خاصية الدخول الذكي بالأربعة أبواب و مقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات، مع ذاكرتين لتخزين وضعية المقعد و شحن لاسلكي





السيارة جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon معززة بميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح مع نظام فتح الأبواب عن بعد و نظام تعليق هوائي متكيف و قفل تفاضلي إلكتروني و إضاءة LED للمصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف و رؤية محيطية HD بكاميرات 360 درجة و مثبت سرعة .



