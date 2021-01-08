أهم مواصفات جي إم سي يوكن 2021 GMC YUKON.. فيديو وصور

طرحت شركة جمس مؤخرا العملاق جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بالعديد من المواصفات والتقنيات المتطورة لتواكب التطور الحديث الذي وصلت إليه صناعات السيارات وفي هذا السياق نطرح عليكم أبرز مواصفاتها وتقنياتها الحديثة.
العملاق جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon يعتمد علي أكثر من خيار للمحرك وهم محرك 5300 سي سي 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر ومحرك 8 سلندر 6200 سي سي بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر متصلين مفتيس اوتوماتيك 10 سرعات.
تأتي السيارة جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بشاشة 10.2 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو و لوحة عدادات رقمية 8 بوصة و نظام سمعي بـ 9 مكبرات صوت أو نظام سمعي بـ 14 مكبر صوت و نظام وسائط المقاعد الخلفية الجديد كليًا شاشتين ملونتين قياس 12.6 بوصة.
جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بها بروجكتر يعرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي و نظام مكيف متعدد المناطق و خاصية الدخول الذكي بالأربعة أبواب و مقاعد كهربائية بـ 8 وضعيات، مع ذاكرتين لتخزين وضعية المقعد و شحن لاسلكي
السيارة جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon معززة بميزة الفتح والتشغيل بدون مفتاح مع نظام فتح الأبواب عن بعد و نظام تعليق هوائي متكيف و قفل تفاضلي إلكتروني و إضاءة LED للمصابيح الأمامية والخلفية وإشارات الانعطاف و رؤية محيطية HD بكاميرات 360 درجة و مثبت سرعة .
تتميز جي إم سي يوكن 2021 gmc yukon بالعديد من وسائل الأمان منها 7 وسائد هوائية و حساسات أمامية وخلفية و كاميرا رؤية خلفية عالية الدقة و نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي و نظام تنبيه السيارات العابرة من الخلف ونظام الإنذار الخلفي والأمامي للمساعدة على ركن المركبة و نظام الفرملة التلقائية في الطوارئ و نظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه من المناطق الجانبية العمياء و ونظام مراقبة المسافة الأمامية ونظام التنبيه عند تغيير المسار مع التنبيه عند مغادرة المسار.