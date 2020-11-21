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سيارات

أول صورة واقعية للسيارة جمس همر gmc hummer ev الكهربائية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 05:26 ص
جمس همر gmc hummer
جمس همر gmc hummer ev الكهربائية
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اشرف عطية
أعلنت شركة جنرال موتورز عملاق صناعة السيارات الامريكية عن أول صورة رسمية للسيارة جمس همر gmc hummer ev الكهربائية القادمة المبنية على نفس أساسات البيك أب .


ستشارك جمس همر gmc hummer ev مواصفات الأداء والتقنيات بين الـ SUV والبيك أب، مع انطلاق نسخة جمس همر gmc hummer ev الـ SUV بعد نسخة البيك أب، في 2022 .

جمس همر gmc hummer ev ستنطلق بثلاثة محركات كهربائية لفئة الإصدار الأول، بقوة 1000 حصان وعزم 1600 نيوتن متر وتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني.

جدير بالذكر ان جي ام سي اعلنت ايضا عن عودة السيارة همر اتش 1 التى بأت شركة جينرال موتورز في انتاجها عام 2006، تصنيعها مرة اخرى بعد اختفاء هذا الموديل لأكثر من عقد من الزمان،ولكن هذه المرة كسيارة كهربائية .

ومع تداول هذا الخبر وسماع عشاق السيارة الضخمة السيارة همر اتش 1  به قام احدى مصممى السيارات العالميين يدعى سمير صادقوف ، والذي عمل مع كل من لامبورجيني وجينيسيس ، بعمل تصميم ما يمكن أن تبدو عليه اتش 1 الحديثة في المستقبل الكبير.

تكشف الصور التخيلية السيارة همر اتش 1  عن تصميم يبدو كأنه تحديث للتصميم الأصلي، حيث حصلت السيارة على شبك أمامي مع سبع فتحات محاطة بمصابيح أمامية مستديرة مع مصابيح ليد دائرية نهارية، وإشارات دوران أكثر حداثة وغطاء محرك متطور.

المرايا الجانبية فتم استبدالها بالكاميرات، كما تم تحديث تصميم جوانب السيارة مع دمج بعض إشارات التصميم الكلاسيكية مثل النوافذ، وعلاوة على ذلك، يتم تقسيم هيكل السيارة بتجويف تحت الأبواب وتضليع على العتبات الجانبية.

تصور التصميمات التخيلية أيضًا نسخة بفتحة سقف رباعية وغطاء صندوق خلفي قابل للإزالة، وهذا الأخير يتميز بنوافذ جانبية يمكن تغطيتها بمجموعة متنوعة من الملحقات المصممة خصيصًا لها .

وقد تحصل السيارة الهمر الجديدة على مجموعة نقل الحركة نفسها كسيارة بيك اب قادمة للشركة، وهذا يعني أنها قد تحصل على محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان.
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