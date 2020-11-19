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سيارات

سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:01 م
اودي 2021 audi a5
اودي 2021 audi a5
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اشرف عطية
طرحت شركة اودي عملاق صناعة السيارات الالمانية السيارة اودي 2021 audi a5 و التي تنتمي لفئة السيارات السيدان الكبيرة و تصنف سيارة عائلية وكما نعلم ان الصانع الالماني محترف للغاية و يتقن ادق التفاصيل و في هذا السياق نطرح عليكم اسعارها و مواصفتها في مصر . 


تستهلك السيارة  اودي 2021 audi a5  حوالي 5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر و بها تانك يتسع الي 58 لتر و تسير بسرعة قصوي 240 كيلو متر في الساعة بجنط 17 انش . 


تأتي  اودي 2021 audi a5 بمحرك 2000 سي سي ينتج 190 حصان 4 سلندر تخرج 320 نيوتن متر و يتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الامامي و متصل بفتيس اوتوماتيك. 


 اودي 2021 audi a5  بها مرايات كهرباء و اشارات و فوانيس شبورة امامية و خلفية و تقنية الليد و تدعم تحكم السائق فيها و بها نظام فرامل ABS و
توزيع الكتروني للفرامل EBD و توازن الالكتروني ESP و 6 ايرباج . 


صممت  اودي 2021 audi a5  بنظام إيموبليزر ضد السرقة و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة لتنبيه السائق بتخطي السرعة المقررة حرصا علي سلامته. 

سعر  اودي 2021 audi a5 في مصر 

تباع السيارة  اودي 2021 audi a5 في مصر بسعر 970.000 جنيه 
سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر
سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر
سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر
سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر
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