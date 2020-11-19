سعر اودي 2021 audi A5 اليوم في مصر

اودي 2021 audi a5 و التي تنتمي لفئة طرحت شركة اودي عملاق صناعة السيارات الالمانية السيارةو التي تنتمي لفئة السيارات السيدان الكبيرة و تصنف سيارة عائلية وكما نعلم ان الصانع الالماني محترف للغاية و يتقن ادق التفاصيل و في هذا السياق نطرح عليكم اسعارها و مواصفتها في مصر .







تستهلك السيارة اودي 2021 audi a5 حوالي 5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر و بها تانك يتسع الي 58 لتر و تسير بسرعة قصوي 240 كيلو متر في الساعة بجنط 17 انش .





تأتي اودي 2021 audi a5 بمحرك 2000 سي سي ينتج 190 حصان 4 سلندر تخرج 320 نيوتن متر و يتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الامامي و متصل بفتيس اوتوماتيك.









اودي 2021 audi a5 بها مرايات كهرباء و اشارات و فوانيس شبورة امامية و خلفية و تقنية الليد و تدعم تحكم السائق فيها و بها نظام فرامل ABS و

توزيع الكتروني للفرامل EBD و توازن الالكتروني ESP و 6 ايرباج .









صممت اودي 2021 audi a5 بنظام إيموبليزر ضد السرقة و حساسات أمامية وخلفية و نظام التحذير للسرعة الزائدة لتنبيه السائق بتخطي السرعة المقررة حرصا علي سلامته.





سعر اودي 2021 audi a5 في مصر



