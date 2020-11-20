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أصل الحكاية

أحدثت ضجة منذ سنوات.. الحكاية وراء الأسطورة نيسان nissan z.. صور

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:10 م
نيسان nissan z
نيسان nissan z
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اشرف عطية
منذ 11 عاما قام العملاق الياباني لصناعة السيارات نيسان بطرح السيارة نيسان z 370 وأحدثت ضجة كبيرة حينها لأنها كانت سيارة طفرة في جيلها وكانت طراز كوبية وهي الفئة المحببة للشباب فمبجرد نزولها الأسواق حققت مبيعات ضخمة لأن مصطلح كوبية في هذا الوقت كان له جاذبيته الخاصة وسيارات الباب الواحد كانت مطلوبة بشدة حينها.



كوبيه هو مصطلح تصنيف نوع من السيارات التي تتكون من بابين بدلا من أربعة أبواب مثل سيارات السيدان، إذ تتمتع سيارات الكوبيه بطابع أكثر رياضية وشبابية.

كما تتمتع سيارات الكوبيه ببعض الخطوط الخاصة بها والتي عادة ما تكون أكثر انسيابية، فأسقف تلك السيارات أكثر ميلًا من المعتاد في نقاط تلاقيها بباقي الجسد وأبوابها وكثيرًا ما تكون بدون إطار للزجاج، ولأن لكل قاعدة استثناء، فقد ظهرت المزيد من الأنواع الفرعية لسيارات الكوبيه لتتضمن سيارات كوبيه رباعية الأبواب وغيرها.

وأخيرا بعد طول انتظار قرر العملاق نيسان nissan z بروتو و التي ستأتي بمحرك دبل تيربو V6 دفع خلفي متصل بفتيس مانيوال او يولد 400 حصان و تسعي نيسان لجعل نيسان nissan z بروتو تنافس تويوتا سوبرا وفورد موستنج GT و كمارو SS.

نيسان nissan z بروتو ستأتي بلمسات كلاسيكية وبنفس اللون الأصفر الذي كان يستخدم في الجيل الأول وفوانيس أمامية وخلفية ليد وبزوايا خلفية حادة و ألياف الكربون بالهيكل وجنوط سبور خفيفة 19 انش وفتحتين للعادم.

السيارة الجديدة نيسان nissan z بروتو تأتي بمقعدين بتنجيد ألكانتارا وجلد فاخر وطارة ثلاثية بإعدادات رياضية وعدادات رقمية معاصرة قياس 12.3 انش، شاشة معلومات تاتش 9 انش.
أحدثت ضجة منذ سنوات.. الحكاية وراء الأسطورة نيسان nissan z.. صور
أحدثت ضجة منذ سنوات.. الحكاية وراء الأسطورة نيسان nissan z.. صور
أحدثت ضجة منذ سنوات.. الحكاية وراء الأسطورة نيسان nissan z.. صور
أحدثت ضجة منذ سنوات.. الحكاية وراء الأسطورة نيسان nissan z.. صور
أحدثت ضجة منذ سنوات.. الحكاية وراء الأسطورة نيسان nissan z.. صور
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