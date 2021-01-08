هدى عبد الستار بعد تعيينها بالنواب: قضايا ذوي الهمم والتحرش على رأس أولوياتي

وجهت النائبة هدي عبدالستار عضو مجلس النواب، كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي وذلك لحرصه الدائم علي تمكين الشباب من القيادة ودعمها من خلال المشاركة النشطة بإتخاذ وصناعة القرار السياسي، معقبة " مفاجأة جميلة جدا وأسعي للتأثير الفعال لخدمة الشعب"، كما أن برلمان 2021 يتسم بكثرة التنوع في الاختيارات.





كشفت " عبد الستار" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن أهم أولوياتها في البرلمان المقبل، حيث تناقش قضايا المرأة من خلال البت في تغليظ عقوبات التحرش ومختلف أنواع العنف الممارس ضدها، فضلا عن الإهتمام بذوي الهمم من خلال دمجهم في المجتمع لجعلهم عضو نشط مفيد، إضافة إلي التطبيق الفعلي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة مواده.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قرار عودة مجلس الشيوخ قرار حكيم من جانب القيادة السياسية ليكون بمثابة غرفة تشريعية ثانية تدعم مجلس النواب من خلال إفراز رؤي صائبة وخبرات مما يحدث نوعا من التوازن ويعمل علي التخفيف من الضغط القائم علي البرلمان، لافتة إلي أن الفترة القادمة ستشهد التنسيق بين المجلسين من أجل وضع تشريعات حازمة وفعالة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ولا مجال للشعارات مجددا.





وتابعت النائبة حديثها، قائلة : الدولة تمكنت من عمل طفرة غير مسبوقة بخطة التنمية الشاملة ونحن الآن نعمل بإتجاهين الخدمي والتشريعي وذلك من أجل تكليل إنجازات الدولة بمشروعاتها القومية وغيرها من الجهود المبذولة.





وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، قرارا جمهوريا يحمل رقم 4 لسنة 2020 بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب الجديد 2021، المقرر انعقاده يوم الثلاثاء المقبل 12 يناير.

وجاءت قائمة المعينين كالتالي:





- إيمان محمـد طلعـت أحمـد أحمـد العجـوز

- عبلـة أحمـد علي الألفـى

- فرحة عبد العزيـز مأمون الـشناوى

- هدى عبد الستار كمال الـدين عبـد العزيـز

- داليا السيد محمد السيد السعدنى

- منـال هـلال أيـوب جـرجس

- جيهـان محمـد إبـراهيم زكى

- محمـد عمر عمر الزير

- نيفـن حمـدى بـدوى الطـاهرى

- آية محمـود عبــد االله محمد مدنى

- محمــد محمـد زكى محمـد الـوحش

- دريـة عبـد الحق شـرف الدين

- دينا عبــد الكريم صــادق مكـسيموس

- نـدى ألفــــى ثابـت بـسالى

- جمال حلمى محمـد الـسعيد

- حـازم محمد يحـى إمـام

- حـسام الـــسيد المتـولى غالى

- عادل عبـد الفـضيل أحمـد ســعد عياد

- كـريم بـدر حلمي رزق االله

- فخرى الدين على محمد الفقى .

- سحر عبد الـنعم محمد أحمـد عطية

- على جمعــة محمــد عبــد الوهاب

- محمـــد سعد عـــوض االله أحمـد

- منصف نجيـب سـليمان

- عماد خليـل كامـل خليل

- دينا أحمـد إسماعيل على

- سالم سـليمان سـالم مراحيـل

- إبـراهيم محمد إبـراهيم الهنيدى