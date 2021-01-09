رسميا.. موتورولا تعلن عن هواتف G Stylus وG Power وG Play بسعر منافس.. صور

كشفت شركة موتورولا Motorola ، رسميا عن أحدث هواتف سلسلة Moto G، ضمن الفئة المتوسطة وهم G Stylus وG Power بالإضافة إلى G Play، وسينطلق أثنان من الإصدارات الجديدة للأسواق خلال الأسبوع المقبل.





مواصفات هاتف Moto G Stylus (2021)





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Moto G Stylus (2021)، بشاشة بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف مع القلم الألكتروني stylus، حيث يمكن الضغط على الجزء العلوي من القلم القابل للنقر لإخراج الجزء المخصص للنقر على شاشة الهاتف.









ويعمل هاتف Moto G Stylus (2021)، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 678، إلى جانب نظام التشغيل أندرويد 10، مع برامج مخصصة لقلم Stylus مثل تطبيق Moto Note، ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويحتوي هاتف Moto G Stylus (2021)، على بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وأخر لعمق التصوير بدقة 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويتميز هاتف Moto G Stylus (2021)، بتصميم من البلاستيك للغطاء الخلفي وبتصميم مقاوم للماء، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي من الجهاز، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للحجز المسبق بدءا من اليوم بسعر 300 دولار (أي ما يعادل 4,710 جنيها مصريا)، بينما يبدأ شحن الهاتف في 13 من يناير.









مواصفات هاتف Moto G Power 2021





يحتوي هاتف Moto G Power (2021)، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، ووفقا لموتورولا فأن الهاتف يعمل بعمر بطارية تصل إلى 3 أيام.





ويتم تشغيل هاتف Moto G Power (2021)، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، يأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويقدم هاتف Moto G Power (2021)، كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 48 ميحابيكسل، كما يدعم تسحيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، ولا يتضمن هذا الإصدار كاميرا بزوايا عرض واسعة، ولكنه يضم اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للبيع اعتبارا من 13 يناير الجاري، مقابل سعر 250 دولار (أي ما يعادل 3925 جنيها مصريا).









مواصفات هاتف Moto G Play (2021)





يعد هاتف Moto G Play (2021)، أحد إصدارات موتورولا الأقل تكلفة من بين طرازات موتورولا الثلاثة للعام الجديد، والذي يتوفر بسعر 170 دولار (أي ما يعادل 2669 جنيها مصريا)، ويأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة 720 بيكسل، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.





ويعمل هاتف Moto G Play (2021)، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 460، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.





ويحتوي هاتف هاتف Moto G Play (2021)،على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، يتم شحنها عن طريق منفذ USB C، ويأتي الهاتف مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميحابيكسل،مع عدسة بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل في نوتش بأعلى منتصف الشاشة.