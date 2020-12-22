رسميا تحديث أندرويد 11 لهواتف موتورولا.. تعرف على قائمة الهواتف





وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، كشفت موتورلا عن ميعاد وصول التحديث للأجهزة المعنية، والذى سيكون بداية من الأيام القادمة و لمدة أشهر قليلة حتي يصل التحديث لكل المستخدمين حول العالم.





و ستصل التحديثات للهواف الرائدة أولًا Flasghip على أن تصل للهواتف الأخري تباعًا، كما أن توقيت وصول التحديث متوقف على مزودى الخدمة فى كل دولة.





وجاءت قائمة الهواتف المتاح لها تحديث أندرويد 11 الجديد كالتالي :





• motorola razr 5G

• motorola razr 2019

• motorola edge

• motorola edge+

• motorola one 5G

• motorola one action

• motorola one fusion

• motorola one fusion+

• motorola one hyper

• motorola one vision

• moto g 5G

• moto g 5G plus

• moto g fast

• moto g power

• moto g pro

• moto g stylus

• moto g9

• moto g9 play

• moto g9 plus

• moto g9 power

• moto g8

• moto g8 power