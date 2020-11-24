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تكنولوجيا

بسعر رخيص.. موتورولا تعلن رسميا عن هاتفها Moto E7.. سعر ومواصفات

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بسعر رخيص.. موتورولا
بسعر رخيص.. موتورولا تعلن رسميا عن هاتفها Moto E7 .
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ندى على
أعلنت شركة موتورولا الأمريكية Motorola رسميا، هاتف  Moto E7 من فئة الهواتف المتوسطة وبسعر رخيص، وذلك بعد إطلاق هاتف Moto E7 Plus، الذى يشبهه إلى حد كبير، ولكن هاتف Moto E7  سيصدر بسعر أرخص من هاتف Moto E7 Plus . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Moto E7 سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.5 بوصة من نوع  IPS LCD ، بدقة 720 × 1600 بيكسل، أما بالنسبة لجسم الهاتف الخارجى فهو أرق وأخف من جسم هاتف Moto E7 Plus . 


ويأتى هاتف Moto E7 بكاميرا خلفية مزدوجة الأساسية دقة 48 ميجا بيكسل f/1.7 ، أما الكاميرا الثانية دقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر من نوع ماكرو، أما الكاميرا السيلفى فهى على شكل قطرة ماء وبدقة 5 ميجا بيكسل، وتستطيع الكاميرات تسجيل الفيديو بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بدقة 1080 بيكسل. 

ويعمل هاتف Moto E7 بمعالج ثمانى النواة  من نوع  MediaTek Helio G25 ، مع ذاكرة تخزين عشوائى 2 جيجا بايت رام، ومساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطاقة  توسعة من نوع microSD تصل إلى 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز، وفتحة للسماعة 3.5 مللم. 

كما يحتوى هاتف Moto E7 على بطارية كبيرة سعة 4000 مللى أمبير فى الساعة، وبحسب شركة Motorola فإنها تكفى لدوام 36 ساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، ع منفذ شحن من نوع USB-C  وذلك على عكس بطارية هاتف Moto E7 Plus الذى حصل على بطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة. 

ويبلغ سعر هاتف Moto E7 حوالى 120 يورو أى ما يعادل 2230 جنيه مصرى، وبذلك يكون أرخص من هاتف Moto E7 Plus الذى صدر بسعر  150 يورو أى ما يعادل 2789 جنيه مصرى، ومن المقرر أن يتواجد الهاتف فى الأسواق العالمية فى بداية شهر ديسمبر المقبل، حيث سيبدأ فى أوروبا ومن ثم باقى الدول. 

وتعمل شركة موتورولا على إصدار هاتف من فئة جديدة تسمى Nio سيحتوى على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 865، من فئة الهواتف الرائدة حيث سيكون الهاتف بذلك أول هاتف يصدر بهذا المعالج، الأمر الذى سيجعل الشركة تنافس شركات سامسونج وشاومى. 

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