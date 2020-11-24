بمعالج Snapdragon 865.. موتورولا تكشف عن إطلاق هاتف Motorola Nio بقدرات جبارة

على مدار السنوات الماضية، ركزت شركة موتورولا الأمريكية Motorola على إصدار هواتف للفئة المتوسطة باختيار إمكانات جيدة وبسعر مناسب، ولكنها قررت الانطلاق إلى عالم الهواتف الرائدة التى تتميز بإمكاناتها الكبيرة والسعر المرتفع.









وكشفت تقارير أن الشركة تعمل على إصدار هاتف من فئة جديدة تسمى Nio سيحتوى على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 865.









وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف موتورولا الجديد Motorola Nio والذى يحمل كود XT2125 ويأتى بأفضل معالج حتى الآن موجود فى هواتف الأندرويد، وهو معالج Snapdragon 865، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نستخنى مساحة تخزين داخلية الأولى 128 جيجا بايت، والثانية 256 جيجا بايت.









وسيأتى هاتف موتورولا الجديد Motorola Nio بشاشة كبيرة من المحتمل أن تكون أكبر من 6.5 بوصة، بدقة FHD ، ومعدل تحديث متوسط يبلغ 90 هرتز فى الثانية، ومن المفترض أن يشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، من تصنيع شركة OmniVision.











وستكون الكاميرات الخلفية الثلاثية لهاتف Motorola Nio عبارة عن مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا بمستشعر بزاوية واسعة دقة 16 ميجابيكسل، أما الكاميرا الثالثة فتأتى بمستشع للعمق 2 ميجا بيكسل، أما الكاميرات الأمامية فستكون عبارة عن كاميرا دقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا 8 ميجا بيكسل بمستشعر بزاوية واسعة.











وسيحتوى هاتف Motorola Nio على بطارية كبيرة من المحتمل أن تتخطى سعة 5000 ملللى أمبير، بالإضافة إلى خاصية الشحن السريع، مع نظام تشيل أندرويد 11، وبطاقتى SIM، ومن المفترض أن يكون سعر الهاتف مرتفعا بالإضافة إلى أنه مقرر إطلاقه فى بداية العام القادم 2021.









وتعد استراتيجية الشرة فى التحول من إطلاق هواتف للفئة المتوسطة مع مجموعات Moto G و كذلك X وMotorola Edge إلى دخول عالم الهواتف الرائدة هو خطوة كبيرة ستجعل الشركة تنافس مع شركات كبيرة مثل سامسونج وشاومى وهواوى، نظرا للإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها شركة موتورولا الأمريكية، وما تملكه من خبرة كبيرة فى تصنيع الهواتف، جعلتها من الشركات الرائدة منذ سنوات.