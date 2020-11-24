قبل ساعات من إطلاقه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Poco M3

كشفت تسريبات عن عدد من المواصفات التى سيصدر بها هاتف Poco M3 من فئة الهواتف المتوسطة، شركة شاومى الصينية، والذى من المقرر أن يصدر اليوم 24 نوفمبر، فى حدث افتراضى على الإنترنت، نظرا لتفشى فيروس كورونا.





وبحسب موقع GSMArena التقنى فإن هاتف Poco M3 سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.53 بوصة، من نوع LCD مع نوتش للكاميرا السيلفى ، وبدقة عرض 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث للشاشة بتردد 90 هرتز فى الثانية، ومع نوتش عبى شكل قطرة ماء فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.









وسيحتوى هاتف Poco M3 على كاميرا خلفية ثلاثية، إلى جانب فلاش LED مزدوج، كما سياتى بثلاثة ألوان هي الأصفر والأزرق والأسود، إلى جانب مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

وسيعمل هاتف Poco M3 على معالج من نوع Snapdragon 662 مع نظام التشغيل Android 10، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، حيث سيكون الهاتف الأخير فى السلسلة بعد إطلاق هواتف Poco M2 و M2 Pro.





وسيأتى هاتف Poco M3 ببطارية كبيرة 6000 مللى أمبير فى الساعة، حيث سينافس بذلك بطارية هاتف Poco C3 الذى جاء ببطارية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، وشحن سريع بقوة 10 واط، وتم إصداره فى شهر أكتوبر الماضى.





ومن المحتمل أن يأتى هاتف Poco M3 أغلى من هاتف Poco C3 الذى أتى بسعر 1600 جنيه مصرى، حيث يتميز Poco M3 على معالج قوى Snapdragon 662 من شركة سناب دراجون الأمريكية يتفوق على معالج Helio G35 الذى صدر به هاتف Poco C3.





وكانت أطلقت شركة شاومي ، هاتفها POCO X3 NFC، في شهر سبتمبر الماضي، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبمعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز في الثانية، اميرا خلفية رباعية ضمن إعداد دائري، الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية واحدة بدقة 2 ميجابكسل، و بطارية بسعة 5.160 مللى أمبير في الساعة.



