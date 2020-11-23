بعد تحقيقه مبيعات ساحقة.. مميزات وعيوب هاتف Huawei nova 7 5G

أطلقت شركة هواوى الصينية، مؤخرا تحفة تكنولوجية من هواتف الفئة المتوسطة، وهو هاتف Huawei nova 7 5G ، والذى تم إطلاقه فى جميع الأسواق العالمية منها مصر، ويأتى هاتف nova 7 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، مع عدد من الإمكانات الكبيرة فى التصوير والبطارية وجودة الشاشة مع السعر المتوسط الذى يناسب العديد من الفئات مثل المراهقين و الشباب.





وحصل هاتف Huawei nova 7 5G على المركز الثالث فى الهواتف الأكثر مبيعا فى العالم، فى فترة الربع الثالث من العام الحالى 2020 ، على الرغم من عدم احتوائه على نظام تشغيل أندويد من شركة جوجل، وكذلك معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، وذلك بعد الحظر الأمريكى الذى تم فرضه على الشركة من قبل الحكومة الأمريكية العام الماضى، وفيما يلى نعرض مميزات وعيوب هاتف Huawei nova 7 5G









ميزات هاتف Huawei nova 7 5G





بحسب موقع GSMArena التقني، فإن Huawei nova 7 5G يأتى بمواصفات قوية مع الاهتمام بالوزن والتصميم، والذي تميزه الشركة عن باقي الإصدارات بشبكات الجيل الخامس بالرغم من أنه يفتقر إلى خدمات جوجل.





كاميرات هاتف Huawei nova 7 5G

ويأتي هاتف Huawei nova 7 5G، ب كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والتي أيضا تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، والكاميرات الأخرى تأتي بدقة 8 و8 و2 ميجابيكسل على التوالي، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.





معالج وأداء هاتف Huawei nova 7 5G





ويعمل هاتف Huawei nova 7 5G ، بإمكانيات كبيرة وبسلاسة وأداء عالي بفضل معالج قوى من نوع Kirin 985 5G، بتكنولوجيا 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





ويتم تشغيل هاتف Huawei nova 7 5G، بواسطة واجهة المستخدم EMUI 10.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10 Android 10، ولكن بدون خدمات جوجل، وبدل من ذلك يعتمد الهاتف على منصة خدمات وتطبيقات هواوي HMS، والتي تضم متجر التطبيقات HUAWEI AppGallery، إلى جاب محرك بحث Petal.





بطارية هاتف Huawei nova 7 5G





ويحتوي هاتف Huawei nova 7 5G، على بطارية كبير بسعة 4000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات، مع شاشة تعمل باللمس من نوع OLED، وبقياس 6.53 بوصة، بدقه 2400×1080 بكسل، مع هيكل مصنوع من الزجاج مع إطار من المعدن.





سعر هاتف Huawei nova 7 5G

ويتوفر هاتف Huawei nova 7 5G، في ثلاثة ألوان هي الفضي والأسود والبنفسجي، ويمكن الحصول عليه مقابل سعر 7000 جنيها مصريا.





عيوب هاتف Huawei nova 7 5G





عدم الحصول على دعم جوجل بسبب أزمة الحكومة الأمريكية مع هواوي





ويفتقر هاتف Huawei nova 7 5G ميزة نظام تشغيل أندرويد من شرركة جوجل الأمريكية، والذى تعمل به كل هواتف أندرويد الموجودة فى السوق العالمى، مثله مثل كل هواتف هواوى التى صدرت بعد قرار الحكومة الأمريكية فى شهر مايو الماضى، والذى حرمها من نظام تشغيل أندرويد، وعلى الرغم من أن الشركة تقوم بتشغيل هواتفها بنظام Harmony OS إلا أن هذا الأمر لا يعد ضمانا كافيا للتخلى عن شراء هاتف ذكى يحتوى على كل الميزات والخصائص الطبيعية لكل هواتف أندرويد.





عدم حصول الهاتف على معالجات كوالكوم





ويعد المعالج من الأجزاء الرئيسية والمهمة فى أى هاتف ذكى حي أنه هو المسئول الرئيسي عن أداء الهاتف وسرعته وتشغيل معظم البرامج وغيرها، وحرمت أيضا هواتف هواوى من الحصول على معالجات شركة كوالكوم الأمريكية التى تعد أفضل شركة معالجات لتشغيل الهواتف الذكية.















