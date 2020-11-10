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تكنولوجيا

تقارير: هواوى تبيع علامتها هونر مقابل 15 مليار دولار للتخلص من العقوبات الأمريكية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:01 م
هواوى تبيع علامتها
هواوى تبيع علامتها هونر مقابل 15 مليار دولار
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة هواوى الصينية فى طريقها لبيع علامتها التجارية للهواتف الذكية شركة هونر Honor، وذلك بقيمة 100 مليار يوان صينى، أى ما يعادل 15.2 مليار دولار أمريكي، إلى اتحاد بقيادة مصنع الهواتف الصينى، شركة Digital China ديجيتال تشينا وحكومة شنجن فى الصين. 

وبحسب وكالة رويترز فإن شركة هواوى لجات إلى خطتها فى بيع العلامة التجارية هونر كمخرج من ضغط العقوبات المفروضة غليها من قبل الإدارة الأمريكية، لتستطيع من خلالها استيراد المعدات والتكنولوجيا الأمريكية. 


وترى شركة هواوى ثانى أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم، بعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أن هذه الخطوة ربما تخفف الضغط على الشركة فى الوقت الذى تأمل فيه تخفيف الإدارة الأمريكية لعدد من القيود المفروضة على الشركة، بعد فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، بعد قرارات عنيفة من قبل إدارة الرئيس ترامب. 

 ومن المقرر بعد بيع شركة هونر أن توفر الشركة عمالة تشمل حوالى 7000 عامل، بدءا للاستقلال التام عن هواوى، والبدء فى مشروع تصنيع الهواتف الذكية بشكل مستقل. 

وكان المحلل التكنولوجى  الشهير  Ming-Chi Kuo مينج تشي كو ، قال إن شركة هواوى ربما تلجأ لهذا القرار حتى تستطيع بيع هواتفها ومنتجاتها من خلال شركة هونر كأحد الحلول للتخلص من العقوبات التى تفرضها عليها الحكومة الأمريكية، 

وأضاف كو أنه يمكن لهواوى نقل ملكية شركة هونر وبيع أسهمها فى الولايات المتحدة، حتى تتحرر الشركة من العقوبات وبالتالى يمكن لشركة هواوى بعد ذلك بيع هواتفها والاستفادة من التكنولوجيا المحرومة منها بسبب العقوبات. 

ولم تعلق شركة هواوى على الأمر حتى هذه اللحظة على خطتها ببيع علامتها التجارية هونر، حيث كانت الحكومة الأمريكية فى شهر مايو من العام الماضى، فرض عدد من العقوبات على شركة هواووى والشركات المورددة لها أى تكنولوجيا أمريكية، ومنع جميع شركات التكنولوجيا الأمريكية بالتعامل معها. 
     

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