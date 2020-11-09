بشاشة منحنية وكاميرا 50 ميجابيكسل.. هونر تستعد للإعلان عن هاتف V40 Pro

كشف أحد المسربين التقنيين على موقع ويبو Weibo، عن هاتف Honor V40 Pro الذي ستعلن عنه شركة هونر قريبا، موضحا انه سيأتي بشاشة منحنية بتصميم على شكل شلال.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، سيأتي هاتف هونر Honor V40 PRO ، بشاشة منحنية مع كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، وأشارت التسريبات إلى أن ثقب الكاميرا بالهاتف المرتقب سيأتي بحجم أصغر مقارنة بهاتف Huawei Mate 40 Pro.









وإلى جانب ذلك، سيقدم هاتف Honor V40 Pro إعدادات كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي ومستشعر بزوايا عرض واسعة مع اثنان من المستشعرات.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، ستعلن شركة هونر Honor، عن سلسلتها الجديدة Honor V40 في منتصف شهر ديسمبر القادم، وسيعمل كل هاتف من التشكيلة بنوع معالج مختلف.





وسيعمل هاتف Honor V40 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1000 +، بينما سيتم تشغيل هاتف Honor V40 Pro +، بواسطة معالج هواوي Kirin 9000 بتكنولوجيا 5 نانومتر.





وذكرت بعض التسريبات أن سلسلة Honor V40 ستأتي بشاشة بمعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية، في الشاشة، وبجودة عرض FullHD+، بشاشة منحنية كبيرة، بقياس6.72 بوصة، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب عريض بالشاشة، بلإضافة إلى كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل.





وستدعم سلسلة هواتف هونر الجديدة Honor V40، تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، بالإضافة إلى مكبرات صوتية ستريو، ومن المتوقع أن تقدم هواوي التشكيلة الجديدة بواجهة المستخدم EMUI 11.



