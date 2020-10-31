أرخص من X10 Max 5G.. هونر تطلق هاتف Honor 10X Lite بـ شاحن سريع وكاميرا رباعية.. صور

Honor 10X Lite ، بسعر أقل من الإصدارات السابقة بنفس السلسلة X10 5G و X10 Max 5G. أعلنت العلامة التجارية هونر عن أحدث هواتفها الذكية الذي يأتي ضمن تشكيلة X10، تحت اسم، بسعر أقل من الإصدارات السابقة بنفس السلسلة X10 5G و X10 Max 5G.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف هونر 10x Lite، شاشة بقياس 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة FHD +، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل.









ولعشاق التصوير، يأتي هاتف Honor 10X Lite، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/1.8، والثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، والثالثة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4، والرابعة لتصوير الأجسام القريبة بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.4.





ويعمل هاتف Honor 10X Lite، بواسطة معالج من نوع Kirin 710، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويحتوي علي بطارية بسعة 5.000 مللي أمبير.





وكما يعمل هاتف Honor 10X Lite، بواجهة المستخدم التابعة لشركة هونر Magic UI 3.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن يفتقر الهاتف لخدمات جوجل وسيتعين على المستخدمي الاعتماد على خدمات هواوي بدلا من ذلك.





ويتوفر هاتف Honor 10X Lite، في السعودية بسعر 799 ريال (أي ما يعادل 3,336 جنيها مصريا)، ومن المتوقع أن يتم طرحه بالمزيد من الأسواق في الأسابيع المقبلة.





الجدير بالذكر أن هاتف هونر الجديد Honor 10X Lite، يأتي إلى الأسواق بسعر أرخص من الهاتفين السابقيين بنفس السلسلة حيث يتوفر هاتف X10 Max 5G، بسعر 240 يورو (أى ما يعادل 4,389 جنيها مصريا)، بينما يتوفر هاتف Honor X10 5G، بسعر 306 دولار (أي ما يعادل 4,792 جنيها مصريا).



