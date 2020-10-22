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تكنولوجيا

هونر تطلق النسخة العالمية من هاتف Honor X10 Lite

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 11:04 م
هاتف Honor X10 Lite
هاتف Honor X10 Lite
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة هونر هاتفان ذكيين في الصين ضمن سلسلة الهواتف المتوسطة المعروفة باسم Honor 10X ، وهم X10 5G و X10 Max 5G، والآن تقدم العلامة التجارية التابعة لهواوي عضو ثالث في التشكيلة سينطلق تحت اسم Honor X10 Lite.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة هونر لإطلاق النسخة العالمية من هاتف Honor X10 Lite.، والتي من المقرر إطلاقها يوم 23 أكتوبر الجاري، وسيكون السوق الأول الذي سيحصل عليه هو روسيا.

وعلى الرغم من الموقع الرسمي للشركة لا يكشف أي مواصفات حول الهاتف، إلا أن أحد المسربين نشر على موقع تويتر بعض مواصفات الهاتف إلى جانب صورته.

وحسبما ورد بالتسريبات سيحتوي هاتف Honor X10 Lite، على شاشة من نوع LCD، إلى جانب قارئ بصمات الأصبع على الجانب الأيمن من الجهاز.

وسيعمل هاتف  Honor X10 Lite، بمعالج من نوع Kirin 710A، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وسيأتي مع تصميما مثقوبا مخصصا للكاميرا الأمامية، وتقنية الشحن السريع SuperCharge.
هاتف Honor X10 Lite هاتف Honor X10 Lite
هاتف Honor X10 Lite هاتف Honor X10 Lite
هاتف Honor X10 Lite هاتف Honor X10 Lite

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