بوزن خفيف وهيكل من الألمونيوم.. هونر تغزو الأسواق بـ 5 منتجات جديدة.. صور

Android ، وثلاثة حاسبات محمولة، تعمل بمعالج Ryzen 4000، وفيما يلي نستعرض أبرز مواصفات أجهزة هونر الجديدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني. كشفت شركة هونر Honor ، من خلال مؤتمرها الصحفي المقام في معرض IFA ببرلي،ن عن حاسبين لوحيين يعملان بنظام أندرويد، وثلاثة حاسبات محمولة، تعمل بمعالج Ryzen 4000، وفيما يلي نستعرض أبرز مواصفات أجهزة هونر الجديدة، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.





حاسب Honor MagicBook Pro:





يأتي بديلا عن حاسب MagicBook Pro، الذي أطلق في شهر مايو الماضي ويأتي مع معالج إنتل العاشر، يستخدم هذا الجهاز معالجا من نوع AMD Ryzen 5 4600H داسي النواة، ويعمل بتردد أساسي قدره 3.0 جيجاهرتز وتردد أقصى قدره 4.0 جيجاهرتز.









ويحتوي حاسب Honor MagicBook Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 16 جيجابايت من نوع DDR4، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD، ويزن هيكل الجهاز المصنوع من الألمنيوم، 1.7 كيلو جرام، ويتميز بشاشة بحواف رفيعة بقياس 16.1 بوصة، وبدقة 1920×1080 بكسل مع تغطية بنسبة 100% لطيف الألوان sRGB، ومستوى تباين قدره 1,000:1.





ويقدم الحاسب نفس سعة البطارية الموجودة في إصدار إنتل مع بقوة 56 واط في الساعة، بعمر بطارية يصل إلى 11 ساعة من تشغيل الفيديو. ويتم شحنها باستخدام محول من نوع USB-C بقدرة 65 واط التي تشحن البطارية من 0% إلى 50% في غضون نصف ساعة فقط.





ويشمل الحاسب الشخصي قارئ لبصمات الأصابع مع كاميرا منبثقة، ولوحة مفاتيح مضاءة من الخلف، وسيتوفر حاسب Honor MagicBook Pro، اعتبارا من 7 سبتمبر في ألمانيا، و 8 سبتمبر في المملكة المتحدة وفرنسا، بسعر 900 يورو (أي ما يعادل 16.855 جنيها مصريا).





حاسبي Honor MagicBook 14 and 15





ويعد الحاسبين MagicBook 14، و MagicBook 15 من الحاسبات الخفيفة التي تعمل بنظام AMD Ryzen 5 4500U، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع DDR4 بسعة 8 أو 16 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع NVMe SSD.





ويشمل حاسب MagicBook 15 شاشة بقياس 15.6 بوصة، فبينما يأتي جهاز MagicBook 14 بشاشة بقياس 14 بوصة، ويأتي الحاسبان بنفس الدقة 1920×1080 بكسل، إلىجانب هيكل مصنوع من الألمنيوم، ويزن الحاسب الكبير 1.53 كيلو جرام، في حين يزن الحاسب الأصغر 1.38 كيلو جرام.





وسيتوفر حاسب MagicBook 14، في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدءا من 21 سبتمبر الجاري، بسعر 750 يورو لخيار 8 +512 جيجابايت، بينما يتوفر جهاز MagicBook 15 ، اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل بسعر 700 يورو.





حاسب Honor Pad 6





يقدم حاسب هونر اللوحي Honor Pad 6، شاشة بقياس 10.1 بوصة وبدقة 1920×1200 مع نسبة أبعاد 16:10. ويأتي الجهاز اللوحي بهيكل مصنوع من الألمنيوم بسمك 7.55 مللميتر، ويزن 460 جرام، مع مكبر صوت يدعم تقنية الصوت من هواوي Histen 6.1.





ويعمل Honor Pad 6، بمعالج من نوع Kirin 710 A مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت. وكما يعمل مع واجهة المستخدم Magic UI 3.1 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.













حاسب Honor Pad X6





ويضم حاسب Honor Pad X6، شاشة بقياس 9.7 بوصة وبدقة 1280×800 بكسل مع هيكل من الألمنيوم، ومعالج من نوع Kirin 710 A، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 5 ميجابكسل.