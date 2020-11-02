بـ ميزات Mate 40.. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Honor V40 قريبا

رغم الحظر المفروض عليها، تواصل شركة هواوي Huawei ، تطوير الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية وإطلاقها وفقا لجدولها الزمني المحدد، وتستعد عملاقة التقنية الصينية الآن لإطلاق هاتف مطور جديد.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أشارت أحدث التسريبات إلى خطة شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف متميزة قريبا تحت اسم Honor V40، حيث سيأتي الهاتف الذكي الجديد ببعض الميزات الرئيسية لتشكيلة هواتف Mate40.









وأوضحت التسريبات التي جاءت عبر الحساب المعروف باسم @RODENT950، على موقع تويتر، أن سلسلة العلامة التجارية هونر المسماة Honor V40، ستجمع بين التصميم المميز لفئة الفلاجشيب ولكن بمستوى تسعير الفئة المتوسطة.





وذكرت التسريبات أن شركة هواوي ستطلق سلسلة Honor V40، في حدث يعقد في شهر ديسمبر للإعلان عن منتجاتها الجديدة، ووفقا للمصدر فأن الإصدارات الجديدة ستأتي بشاشة منحنية كبيرة، بقياس6.72 بوصة، وبجودة عرض FullHD+، تدعم الجديدة معدل تحديث للشاشة 120 هرتز في الثانية.





وسيعمل هاتف Honor V40 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 1000 +، بينما سيتم تشغيل هاتف Honor V40 Pro +، بواسطة معالج هواوي Kirin 9000 بتكنولوجيا 5 نانومتر، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة في ثقب عريض بالشاشة، بلإضافة إلى كاميرا خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل.





وستدعم سلسلة هواتف هونر الجديدة Honor V40، تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط، بالإضافة إلى مكبرات صوتية ستريو، ومن المتوقع أن تقدم هواوي التشكيلة الجديدة بواجهة المستخدم EMUI 11.