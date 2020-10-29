أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 40

أطلقت شركة هواوي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم أحدث أيقوناتها في مؤخرا أحدث أيقوناتها فى 2020، وهو هاتف Huawei Mate 40 ، الذى يأتى بأفضل كاميرات لهاتف ذكي بحسب مؤشر DXOMARK، وبالرغم الضجة التى صاحبت إطلاقه إلا أن هناك أسباب تجعلك تتخلى عن شرائه.





يأتى Huawei Mate 40 بشاشة 6.5 بوصة، ومعدل تحديث 90 هيرتز فى الثانية، بالإضافة لبطارية سعة 4500 مللي أمبير، وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 12 جيجابايت، وعدة ميزات أخري، ولكن نستعرض فى التالى أسباب عدم شراء الهاتف بحسب موقع فون مانترا التقني.

1- لا تملك النسخة العادية من الهاتف القدرة على الشحن اللاسلكي.





2- تأتى النسخة العادية أيضًا من الهاتف بدون نفس مستوى الحماية من الماء و مقاومتها، فقط بتصنيف IP53 ، على الرغم من دعم Mate 40 Pro و Mate 40 Pro + لها، و حصولهما على تصنيف IP68.





3- أضف على ذلك سعر الهاتف الباهظ البالغ 900 يورو لنسخة رام 8 جيجابايت، حيث يتيح نفس السعر خيارات أفضل فى سامسونج و آبل.





4- عدم الحصول على دعم جوجل بسبب أزمة الحكومة الأمريكية مع هواوي.