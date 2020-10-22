هواوي تعلن رسميا عن هاتف Huawei Mate 40 بكاميرا 50 ميجابيكسل.. صور

أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Mate، من خلال حدثا افتراضيا عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وكشفت الشركة الصينية عن تشكيلة Mate 40، والتي تضم هاتفين هم Huawei Mate 40 و Huawei Mate 40 Pro .





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف هواوي Huawei Mate 40 ، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.5 بوصة، بدقة 2376 × 1080 بكسل، بمعدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، بالإضافة إلى ثقب مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة مع قارئ بصمة الأصبع في الشاشة نفسها.





ويقدم هاتف Mate 40، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدق 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 1.9، مع عدسة فائقة الدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f / 2.2 وكاميرا ثاثة للتصوير التليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f / 2.4 3x.









ويعمل هاتف Huawei Mate 40 ، بواسطة معالج ثماني النوى من نوع Kirin 9000 ، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعته 8 جيجابايت، وذاكرة دخلية بسعة 128 جيجابايت.





ويحتوي هاتف Huawei Mate 40 ، على بطارية بسعة 4.200 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 40 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولكن بدون خدمات جوجل.





ويتوفر هاتف ، باللون الفضي المتدرج والأسود والأبيض، والذهبي، بسعر يعادل 899 يورو (أي ما يعادل 16,725 جنيها مصريا)، ولم تكشف الشركة عن موعد توفر هذا الإصدار بالأسواق.