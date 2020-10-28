هاتف ميت 40 برو يتحدى iPhone 12 Pro Max.. اعرف الفرق

كشفت شركة هواوي Huawei ، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Mate، والتي تضم إربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 و ميت 40 برو وميت 40 برو بلس و إصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS، عددا من الملحقات المميزة.





وتنافس الشركة الصينية بسلسلة هواتفها الأحدث Mate 40 ، تشكيلة هواتف آيفون للعام الجاري iPhone 12، والتي تأتي أيضًا بإربعة إصدارات هي iPhone 12، و iPhone 12 Pro، و iPhone 12 Pro Max، إلى جانب طراز أصغر وأرخص يسمى iPhone 12 mini.









وتجلب سلسلة هواتف ميت 40، هاتفا ذكيا ثوريا ينافس هواتف آيفون ، حيث يأتي جهاز Mate 40 Pro، بإمكانيات قوية تنافس iPhone 12 Pro Max، وفيما يلي نستعرض أبرز المواصفات والفروق بين هاتفي ميت 40 برو و آيفون 12 برو ماكس:





- الشاشة:





يأتي هاتف iPhone 12 Pro Max، بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super retina xdr، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش كما أن الشاشة أقوى بـ ٤ مرات بفضل ceramic shield، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.





وبينما يأتي هاتف Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، بها ثقبا مزدوجا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة.





- الكاميرا الأمامية:

يقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro، هاتف كاميرا أمامية مزدوجة على شكل ثقب أعلى يسار الشاشة، الكاميرا الأولى بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2، الكاميرا الثانية فتأتي فهي عبارة عن IR TOF 3D، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة تصل إلى الـ 4K بجودة 2160 بكسل، بينما يأتي هاتف iPhone 12 Pro Max، بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.4، بدقة عرض 4k، مع زووم بصري أكثر 5 مرات.





- المعالج ونظام التشغيل:





يعمل هاتف iPhone 12 Pro Max، بنظام تشغيل ios 14، و بمعالج سداسى النواة قوى Apple A14 Bionic، أسرع 50% من المعالج السابق، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بينما يعمل هاتف Mate 40 Pro، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة هواوي الـ EMUI 10.1.





- الكاميرا الخلفية:





يقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.





وبينما يقدم هاتف iPhone 12 Pro Max، يقدم كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.6، والكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم لتقريب وتدعم المثبت البصري الـ OIS والزوم حتى 2.5X مرات، والكاميرا الثالثة بنفس الدقة وبفتحة عدسة F/2.4، وهي خاصة بالتصوير الواسع، الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن كاميرا TOF 3D LiDAR لعمل العزل والبورتريه.









- الذاكرة:





يتوفر هاتف iPhone 12 Pro Max، بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة وذاكرة العشوائي رام والتي تأتي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، بينما يضم هاتف Mate 40 Pro، ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.





- البطارية:





يحتوي هاتف Huawei Mate 40 Pro، على بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، بينما يحتوي هاتف iPhone 12 Pro Max، على بطارية سعتها 3.687 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط تصل إلى 50% خلال 30 دقيقة.





- السعر والألوان

يتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض والذهبي، بسعر يعادل 1200 يورو (أي ما يعادل 22,341 جنيها مصريا)، يتوفر هاتف iPhone 12 Pro Max، الفضي والأزرق والذهبي بسعر يبدأ من 1099 دولارا أمريكيا، أى ما يعادل 17290 ألف جنيه مصرى.