رينج لايت وباور بانك.. هواوي تعلن عن ملحقات متميزة لسلسلة Mate 40.. صور

قدمت شركة هواوي أمس الخميس إلى جانب سلسلة هواتفها الأحدث Mate 40، والتي تضم إربعة إصدارات جديدة هي ميت 40 و ميت 40 برو وميت 40 برو بلس و إصدارا خاصا من تصميم شركة بورش يدعى Mate 40 RS، عددا من الملحقات المميزة.





Mate 40 الجديدة، بالإضافة إلى أجهزة الشركة اللوحية. بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت هواوي عن قلمها الإلكتروني الجديد M-Pen 2 الذي سيعمل مع هواتفالجديدة، بالإضافة إلى أجهزة الشركة اللوحية.









يدعم القلم الإلكتروني M-Pen 2 ، 4,096 مستوى من مستويات الضغط، بالإضافة إلى دعم الحساسية للإمالة، ويمتاز بعمر بطارية يدوم حتى 40 يوما من الاستخدام المعتدل، ولمدة 10 ساعات من الاستخدام المستمر للكتابة والرسم، ويتم شحنه لاسلكيا، ويحصل على زمن استخدام قدره 120 دقيقة بعد 5 دقائق من الشحن، وسيتوفر القلم للبيع بسعر 99 يورو (أي ما يعادل 1,840 جنيها مصريا).









ويعد الملحق الثاني في قائمة هواوي، هو شاحن لاسلكي للسيارات بقدرة 50 واط، وهو مفيد لمشترين هواتف Mate 40 الجديدة التي تدعم السرعات الفائقة من الشحن، ويأتي الشاحن باللون الأسود، ويمتميز الشاحن بحامل للهاتف يحافظ عليه في مكانه أثناء عملية الشحن، وهو يأتي أيضًا مع شاحن سلكي آخر للسيارات بقدرة 66 واط، وهي السرعة التي تدعمها هواتف Mate 40 الجديدة.









وبالإضافة إلى تلك أجهزة الشحن، كشفت هواوي عن بنك طاقة جديد بسعة 12,000 مللي أمبير في الساعة، يدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة 66 واط، وهو مناسب للعمل مع الشاحنين الجديدين.





وقد أعلنت هواوي عن غطاء الهواتف الجديد Ring Light Case إذ يدعم فقط هاتف ميت 40 برو، والذي يأتي مع حلقة ضوئية قابلة للسحب يمكن استخدامها أثناء التصوير بالكاميرا الأمامية، وهو يشحن لاسلكيا من الهاتف، وسيتوفر الغطاء بسعر 69 يورو، وسيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والفضي.