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تكنولوجيا

تسريبات جديدة لمواصفات هواتف OPPO Reno5 الخارقة

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف مواصفات هواتف OPPO Reno5 الخارقة
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة أوبو الصينية، تعتزم إطلاق هواتفها OPPO Reno5 والتى من المتوقع أن تضم ثلاثة هواتف، بعدما كشفت تسريبات سابقة أنها اثنين فقط، حيث ستصدر بثلاثة معالجات مختلفة هى معالجات Snapdragon 765G و Snapdragon 865  وكذلك Dimensity 1000.  
 
وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف OPPO Reno5 ستأتى بشاشة قياس 6.43 بوصة من نوع AMOLED، وجودة +FHD وكاميرات رباعية خلفية، الأساسية دقة 64 ميجا بيكسل، و 8 و 2 و 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى دقة 32 ميجا بيكسل،  مع فلاش LED  قوى،  مثل كاميرات هواتف Reno4 5G .  


وستحتوى هواتف OPPO Reno5 على نسخة واحدة من  ذاكرة التخزين الداخلية وهى 256 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين عشوائى 12 جيجا بايت رام، ومن المحتمل أن تصدر الهواتف بنظام تشغيل Android 11 حيث ستكون أول هواتف من أوبو تأتى بنظام التشغيل الجديد. 

وستأتى هواتف OPPO Reno5 ببطاريات بسعة 4300 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط، الأمر الذى سيساعد على شحن بطارية الهاتف بنسبة 100% فى 40 دقيقة فقط، وليس من المعروف حتى الآن إذا كانت الهواتف ستأتى بكاميرا تحت الشاشة مثل معظم هواتف أندرويد القادمة. 

ومنذ أيام أعلنت  أوبو عن هاتفها القابل للدوران  Oppo X 2021، والذى اتى بتصميم قابل للتدوير بإطار ديناميكي، يتضمن إطارا ثابتا وأخر متحرك، كما يساعد تصميم اللوحة 2 في 1 مع عدم وجود فجوات في المقطع على منع الشاشة من الانهيار، وأتى بشاشة متغيرة يمكن ضبطها ما بين 6.7 و 7.4 بوصة، مما يوفر دعما المطوريين والمستخدمين بشكل أفضل، وقدمت أوبو مثالا على إمكانية النقر على رابط فيديو مما يؤدي إلى ضبط لنسبة عرض الشاشة إلى الارتفاع من تلقاء نفسها وفقا لمحتوى الفيديو. 

ويبلغ حجم الشاشة فى هاتف Oppo X 2021  في شكله الاساسي 6.7 بوصة، وهي من نوع أوليد OLED، ومزودة بشاشة Warp Track، عالية القوة ويوجد جزء منها أسفل الشاشة الرئيسية والتي تتميز بتصميم نحيف يصل إلى سماكة 0.1مللميتر، ومن المتوقع أن تأتي الطبقة الخارجية للشاشة محمية بطبقة من البلاستيك.


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