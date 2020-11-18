خصومات كبيرة.. هواوي توفر هذه الأجهزة ضمن عروض الـ Black Friday

Black Friday ، والذي يقام في يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام، وسيوافق يوم طرح التخفيضات والعروض على السلع والخدمات هذا العام يوم الجمعة 27 نوفمبر. تشارك شركة هواوي Huawei الصينية، في موسم البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء، والذي يقام في يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام، وسيوافق يوم طرح التخفيضات والعروض على السلع والخدمات هذا العام يوم الجمعة 27 نوفمبر.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم فرع شركة هواوي البريطاني أحدث عروض الجمعة السوداء ما بين مجموعة من الخصومات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والإكسسوارات الذكية.

















ومن بين الأجهزة التي توفرها هواوي في عروض البلاك فرايدي حاسب MateBook 13 مع مجموعة شرائح AMD Ryzen 5 من الجيل السابق مقابل سعر حوالي 663 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 10,339 جنيه مصري).









ويأتي هاتف هواوي الرائد Huawei P40 Pro، بعرض قوي حيث يتوفر الهاتف بسعر أقل 200 دولار من سعره الأصلى بسعر يعادل 929 دولار أمريكي (أي ما يعادل 14,487 جنيه مصري).









كما يتوفر حاسب هواوي المحمول MatePad Pro، مقابل سعر يعادل 663 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 10,339 جنيه مصري)، ويأتي الجهاز اللوحي مع غطاء قابل للطي ولوحة مفاتيح ذكية والقلم الألكتروني M-Pen.









وتقدم هواوي عرضا قويا على هاتفها القابل للطي Huawei Mate Xs، ضمن قائمة عروض البلاك فرايدي، بسعر يعادل 2,388 دولار أمريكي (أي ما يعادل 37240 جنيها مصريا)، ويأتي الهاتف المطوى في العرض مقرنا بسماعات FreeBuds 3 TWS، وساعة هواوي الذكية Watch GT 2.









وتشمل قائمة العروض خيارات أخرى، من بينها هاتف Huawei P40 lite مقابل 180 دولارا أمريكيا، وMediaPad M5 lite 10 بالإضافة إلى مكبر صوت بلوتوث صغير أيضًا مقابل 180 دولارا، تتوفر المنتجات للبيع حاليا على موقع الشركة البريطاني Huawei UK.