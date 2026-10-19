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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: اعتماد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وفق 4 مواصفات قياسية دولية

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية
معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية إنجازًا مؤسسيًا جديدًا؛ بتمكنه من الحصول على الاعتماد الدولي وفق أربع مواصفات قياسية عالمية، شملت إدارة الجودة، وإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدارة المعرفة، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

ويأتي هذا في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، للارتقاء بمستوى المؤسسات البحثية والخدمية، وفي إطار خطة شاملة لتحديث منظومة العمل داخل المراكز والمعاهد البحثية، وتبني أحدث نظم الإدارة الاقتصادية والعلمية لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة لقطاع التصنيع الغذائي.

ومن جهته، أوضح الدكتور عاطف عشيبة، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الحصول على شهادات الاعتماد الأربع (ISO 9001:2015، وISO 21001:2018، وISO 30401:2018، وISO 55001:2024)، يأتي ضمن جهود الانضباط المؤسسي وضمان الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات السوق والصناعة المحلية.

وأضاف «عشيبة» أن تطبيق مواصفة إدارة الجودة يضمن تسريع إجراءات العمل وتقليل الأخطاء، بينما تسهم مواصفة إدارة المؤسسات التدريبية في رفع كفاءة البرامج الموجهة للباحثين والفنيين للارتقاء بمهاراتهم التطبيقية. 

وعلى صعيد المعرفة والأصول، أكد مدير المعهد أن إدارة المعرفة تحمي الخبرات وتوثق البيانات وتدعم الابتكار، في حين تضمن مواصفة إدارة الأصول صيانة وتحديث المعدات والمعامل بكفاءة عالية وترشيد النفقات التشغيلية.

يدعم الأمن الغذائي

وأشاد مدير المعهد بالجهود المكثفة التي بذلها فريق الجودة بالمعهد تحت إشراف الدكتورة علياء هاشم، مدير الجودة لأنظمة الإدارة، والتي أسهمت في استيفاء كافّة المعايير والاشتراطات الدولية المطلوب تحقيقها. 

وشدد على أن المعهد ماضي في تطبيق أعلى مستويات الحوكمة والجودة لضمان استدامة التطوير، وبما يدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وزارة الزراعة تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية الاعتماد الدولي البحوث الزراعية

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