غرامة 2 مليون جنيه.. حماية المستهلك يحذر التجار من العروض الوهمية بـ black Friday

حذر جهاز حماية المستهلك كافة الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء فى مصر والعالم العربى، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.





وأضاف رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمية للجهاز عن طريق ال zoom وأكد لهم العمل علي مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.









وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط، مشددًا على أن عقوبة الإعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه.









وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين الاعتماد على المنصات الرسمية للشركات والمعلنين فى محاولات الشراء باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية ولها مقار ثابتة، والابتعاد عن الصفحات غير المعلومة والتى تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منبرًا لها لعرض منتجات مقلدة وتفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة ويتعذر فى معظم الاحيان الوصول اليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة او تصاريح وتراخيص بمزاولة النشاط تمكن الجهاز من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.





وقال إن الجهاز يتوجه بالشكر للغالبية العظمى من التجار والموردين الذين يعملون على تفعيل حقوق المستهلك والالتزام التام بنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وأثر ذلك المباشر على دعم حركات البيع والشراء فى الأسواق بما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطنى.





وأكد استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.



