قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"لا غنى عنها" وهتتعبوا معانا شوية| أول رد من وزير التعليم على مطالب إلغاء التقييمات
بمنتدى مصر 2026.. فيلم تسجيلي يرصد أهم مشاكل الطلاب والمدرسين في العملية التعليمية
الزمالك يصدر بياناً رسمياً عن رد الجبلاية على شكوى أخطاء مباراة القمة
وزير التعليم: أنشأنا 150 ألف فصل خلال الـ10 سنوات الماضية بتكلفة وصلت لـ200 مليار جنيه
منتدى مصر 2026 تحت مجهر البرلمان.. الإسكان والصناعة والشباب في صدارة المشهد
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر تعزز الوعي الوطني وتؤكد أهمية مصارحة المواطنين
خلال منتدى مصر| وزير التعليم: نسب الحضور بالمدارس ارتفعت لـ90% بمعظم المحافظات
فرنسا تفرض حظر التجول في مدينة ليل بعد الاحتجاجات العنيفة
خلال منتدى مصر|وزير التعليم يكشف 3 إجراءات سدت عجز المعلمين بجميع المدارس
علي جمعة يشيد بمبادرة شيخ الأزهر لوقف الحروب ويدعو لتحرك عاجل لتطبيقها
تحديث جديد لـ ويندوز 11.. تحسينات في السرعة وإدارة الذاكرة تصل إلى 20%
وزير التعليم: كثافات الفصول أثرت سلباً على تحصيل الطلاب وقدرة المعلمين على آداء دورهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أهلًا بأهل مصر.. سعوديون يستقبلون معتمرين مصريين بالتمر والماء والحلوى

مواطنون سعوديون
مواطنون سعوديون
سارة عبد الله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لفتة كريمة من عدد من المواطنين السعوديين، خلال استقبالهم معتمرين مصريين بالتمر والماء والحلوى، في مشهد يعكس كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأظهر الفيديو المتداول حرص السعوديين على الترحيب بالمعتمرين المصريين وتقديم الضيافة لهم، في لفتة لاقت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تحمله من معانٍ طيبة تعكس روح المحبة والتآخي بين الشعبين المصري والسعودي.

تأتي هذه اللفتة في إطار ما تشهده مواسم العمرة من تواصل إنساني بين ضيوف الرحمن وأبناء المملكة، الذين يحرصون على تقديم صور متعددة من حسن الاستقبال والضيافة.

وحمل المشهد رسالة ود ومحبة، تجسد عمق العلاقات الأخوية بين المصريين والسعوديين، وتؤكد أن الكرم وحسن الضيافة يظلان من أبرز صور الترابط بين الشعبين.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشعبين المصري والسعودي مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

قطع المياه

من 6 مساءً حتى منتصف الليل.. انقطاع المياه عن 16 منطقة وضعفها في 3 أخرى بالقاهرة

الدكتور أحمد مهينة

تحركات جديدة داخل القابضة للكهرباء.. تعيين مستشار جديد وقرارات مرتقبة بشأن العدادات

الصورة المتداولة

بعد شكاوى ضغط التقيييمات والواجبات| تلميذ ابتدائي يكتب: أمنيتي المدرسة تقع

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التكامل بين الإفتاء وجامعة نور مبارك يفتح آفاقا لتبادل الخبرات وإعداد العلماء

دار الإفتاء

هل يجوز جمع البيانات الصحية للمرضى بالذكاء الاصطناعي وبيعها؟.. الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة وتحصين النفس من كل سوء قبل حلول الليل

بالصور

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟
مع تقلبات الطقس.. كيف تحمين بشرتك وشعرك من الرطوبة وتغير درجات الحرارة؟

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد