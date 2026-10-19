أهلًا بأهل مصر.. سعوديون يستقبلون معتمرين مصريين بالتمر والماء والحلوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لفتة كريمة من عدد من المواطنين السعوديين، خلال استقبالهم معتمرين مصريين بالتمر والماء والحلوى، في مشهد يعكس كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأظهر الفيديو المتداول حرص السعوديين على الترحيب بالمعتمرين المصريين وتقديم الضيافة لهم، في لفتة لاقت تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تحمله من معانٍ طيبة تعكس روح المحبة والتآخي بين الشعبين المصري والسعودي.

تأتي هذه اللفتة في إطار ما تشهده مواسم العمرة من تواصل إنساني بين ضيوف الرحمن وأبناء المملكة، الذين يحرصون على تقديم صور متعددة من حسن الاستقبال والضيافة.

وحمل المشهد رسالة ود ومحبة، تجسد عمق العلاقات الأخوية بين المصريين والسعوديين، وتؤكد أن الكرم وحسن الضيافة يظلان من أبرز صور الترابط بين الشعبين.