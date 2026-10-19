رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى يتابع منظومة التشغيل بمحطتي معالجة البركة ورفع الخصوص الجديدة

أجرى المهندس عادل حسن زكي، رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، جولة ميدانية بمحطتي معالجة البركة ورفع صرف الخصوص الجديدة، لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على الإمكانات الفنية للمحطتين، في ضوء أهمية دورهما في استقبال ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحي بشرق القاهرة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى إمكانات محطة معالجة البركة، التي تقع شمال شرق القاهرة الكبرى بالقرب من مدينة السلام، وتخدم مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وعين شمس والزيتون والمطرية وأخرى؛ وتبلغ مساحتها الإجمالية 395 فدانًا، منها 95 فدانًا لأعمال المعالجة و300 فدان لأحواض تجفيف الحمأة، وطاقتها التصميمية 550 ألف متر مكعب يوميًا، فيما تصل طاقتها الحالية إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم قرابة 2.5 مليون نسمة.

وتعمل المحطة بنظام المعالجة الثنائية، حيث دخلت المرحلة الأولى، المخصصة للمعالجة الابتدائية، الخدمة في نوفمبر 1990، تلتها المرحلة الثانية للمعالجة البيولوجية في مارس 1998.

كما يتم تحويل التصرفات التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للمحطة عبر 3 مجمعات رئيسية بأقطار 1800 مم إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، بما يدعم استيعاب التصرفات الواردة واستمرارية منظومة المعالجة.

كما شملت الجولة محطة رفع صرف الخصوص الجديدة، التي تمثل إحدى المحطات الرئيسية ضمن مشروع شرق النيل لنقل مياه الصرف الصحي بشرق القاهرة إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، ودخلت الخدمة عام 1992.

وتبلغ التصرفات الفعلية للمحطة نحو 2.2 مليون متر مكعب يوميًا، وتضم 12 طلمبة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى عنبر جديد يضم 10 طلمبات، ضمن أعمال التوسعة التي تستهدف تعزيز قدرات الرفع والتعامل مع كميات مياه الصرف الصحي الواردة.

وتأتي الجولة في إطار الحرص على متابعة كفاءة تشغيل محطات الصرف الصحي، والتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الامطار واستمرارية العمل بالمنشآت، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الآثار البيئية الناتجة عن مياه الصرف الصحي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة بالمناطق المخدومة.