السفير تميم خلاف: مصر تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتعزيز قدرات جيشه

التقى السفير تميم خلاف، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، باللواء ميشال منسى، وزير الدفاع الوطني اللبناني، اليوم الإثنين 19 أكتوبر، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطوير آفاق التعاون الثنائي.

وأكد السفير خلاف خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم للبنان، وحرصها على الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

وجدد رفض مصر الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، وأهمية التنفيذ الشامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما أكد السفير خلاف التزام مصر بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني؛ بما يسهم في تعزيز قدراته، وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية، وعلى رأسها بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.