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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: يجب تعزيز القدرات الإحصائية للقارة لدعم التنمية الاقتصادية

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
أ ش أ

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، أهمية تعزيز القدرات الإحصائية في إفريقيا، بما يدعم إعداد سياسات عامة قائمة على الأدلة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تطوير قدرة دول القارة على إنتاج بياناتها الإحصائية واستخدامها في اتخاذ القرارات.

جاء ذلك بحسب بيان خلال زيارة أجراها يوسف، اليوم، إلى المركز الإفريقي للتدريب الإحصائي (PANSTAT) في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، داعيا إلى مواصلة العمل رغم التحديات المؤسسية والقيود المالية الراهنة.

وأعرب رئيس المفوضية عن تقديره لحكومة كوت ديفوار لدعمها المستمر للمركز وغيره من هياكل الاتحاد الأفريقي المستضافة على أراضيها، بما في ذلك مكتب الاتصال التابع للاتحاد في كوت ديفوار، مؤكدا أهمية هذه الشراكة في تنفيذ المهام القارية للاتحاد.

وشدد يوسف على أن التحول الاقتصادي في إفريقيا يتطلب بيانات موثوقة ومؤسسات قوية وخبرات أفريقية متطورة، لافتا إلى أهمية تعزيز قدرة القارة على تقييم اقتصاداتها بصورة أكثر إنصافا ودقة، من خلال مبادرات من بينها وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية.

وأكد التزام الاتحاد الإفريقي بتعزيز القدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتمكين الدول الإفريقية من اتخاذ قرارات مستنيرة، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في القارة.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف عاصمة كوت ديفوار

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