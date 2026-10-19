وزير الخارجية يستقبل مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٩ أكتوبر، ليراتو ماتابوجا، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ودفع جهود التنمية والتكامل القاري.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، أكد الحرص على دعم جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية وتعزيز الترابط الإقليمي، بما يسهم في تنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣، مشدداً على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المدرجة في برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا PIDA PAP II، إضافة إلى البناء على مخرجات منتدى العلمين أفريقيا الذي استضافته مصر مطلع الشهر الجاري، وما أتاحه من منصة لحشد التمويل والاستثمارات وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص.

كما تحدث وزير الخارجية، عن استعداد مصر لتقديم خبراتها لجميع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال البنية التحتية، موضحاً أن طلب الاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في مجال البنية التحتية بات بنداً متكرراً بشكل متزايد في اللقاءات المصرية - الأفريقية في السنوات الأخيرة.

واستعرض الوزير عبد العاطي عدداً من الأمثلة الناجحة للمشروعات الكبرى التي أقامتها شركات مصرية تعمل في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، معتبراً ذلك من أهم أشكال التكامل والتعاون الذي طالما عبرت الدول الأفريقية عن تطلعها إلى تحقيقه، وهو ما ينسجم مع رؤية مصر التي تجسدت في منتدى العلمين-أفريقيا من انتقال العمل الأفريقي المشترك من الحديث عن الحاجة للتنمية إلى الانتقال لمرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تعود بالنفع على جميع الدول الأفريقية.