أبرزها الطاقة والمياه والحلول التكنولوجية.. وزير الخارجية يطالب بزيادة المشروعات مع دول الاتحاد من أجل المتوسط

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفير فادي حجالي، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة، اليوم الإثنين 19 أكتوبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد نقاشاً حول سبل تنشيط التعاون بين دول الاتحاد باعتباره مظلة للتعاون بين ضفتي المتوسط.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى أهمية تشجيع الدول الأعضاء على إقامة مزيد من المشروعات فيما بينها، معرباً عن الاستعداد لمزيد من الانخراط المصري، مشيرا إلى إمكانية تعزيز التعاون بين دول الاتحاد في مجالات الطاقة ودراسات المياه والحلول التكنولوجية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيبه بعقد المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط يوم 20 أكتوبر 2026 في القاهرة، خاصة وأن المنتدي سيركز علي مناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة والنمو في المنطقة.

وشدد على أن انعقاد المنتدى، يأتي في لحظة دقيقة تمر بها المنطقة، وسط تحديات اقتصادية وأمنية وبيئية غير مسبوقة؛ الأمر الذي يحتم علي دول الاتحاد تكثيف العمل المشترك، كركيزة أساسية لمواجهة تلك التحديات، والتخفيف من تبعاتها السلبية على دوله.

وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع الإقليمية، وجهود استعادة الهدوء والاستقرار بالمنطقة، حيث أكد وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، منوهاً بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ونفاذ المساعدات دون قيود.

كما تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية لاحتواء التوتر وخفض التصعيد، لا سيما وأن التحديات التي تواجه المنطقة تُلقى بظلالها على شعوب ضفتي المتوسط.