رفع 50 حالة تعد بطريق المنصورية خلال حملة مكبرة في الهرم

نفذ حي الهرم التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس الحي، حملة إشغالات مكبرة بطريق المنصورية في قطاع المتحف، وذلك لرفع كافة التعديات وإزالة المخالفات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضبط الشارع وإعادة الانضباط.

وأسفرت الحملة عن رفع 50 حالة إشغال متنوعة للمحال التجارية والباعة الجائلين والمقاهي المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار تلك الحملات بصفة دورية لردع أي تجاوزات.

جاءت الحملة بحضور ومشاركة قيادات الحي وضمت كلاً من:

أحمد عبد البصير نائب قطاع المتحف، أحمد خلف مدير الإشغالات، عادل أحمد مدير المتابعة، وبمتابعة ولاء محبوب، مدير إدارة العلاقات العامة بحي الهرم.