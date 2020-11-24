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تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي من سامسونج

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:31 ص
سريبات جديدة تكشف
سريبات جديدة تكشف سعر و مواصفات هاتف Galaxy Z Fold3
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتفها من الجيل الثالث  Galaxy Z Fold3 القابل للطى، بدون دعم لقلم  S Pen الذكى، وسيتم دمجه في هيكل الهاتف، مثل سلسلة  Galaxy Note القادمة، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ إطلاق أول هاتف للسلسلة وهو هاتف Galaxy Fold . 

وبحسب موقع Tom's Guide فإن شركة سامسونج ستستخدم نوع من الزجاج الرقيق جدا  لشاشة Galaxy Z Fold3، لدرجة ستكون كافية للاستغناء عن قلم S Pen الذكى، حيث سيكون زجاج UTG المستخدم هو زجاج أفضل من زجاج Galaxy Z Fold2 الذى صدر مؤخرا. 


وستطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 3 بأفضل ميزة على الإطلاق وهى أن شاشة الهاتف لن تحتوى على أى ثقوب أو نوتش، مما يعنى أن الكاميرا الأمامية أو السيلفى ستكون تحت الشاشة ، وهو نفس الأمر الذى سيحصل مع هواتف Galaxy S21  القادمة والتى سيتم إصدارها أيضا فى بداية العام القادم فى شهر يناير.  

وطورت الشركة هاتف Galaxy Z Fold 3 لدعم تقنية الكاميرا الجديدة  أسفل الشاشة، حيث تم توسيع الفجوة بين وحدات البكسل بالشاشة بتصميم يسمح للضوء بالمرور، حيث تدعم عدسة الكاميرا الجديدة فجوات أوسع تؤثر على  جودة الصورة عند إنكسار الضوء على شاشة OLED. 

ومن المتوقع أن تطرح شركة سامسونج هاتفها  Galaxy Z Fold 3 القابل للطى فى الربع الثالث من العام القادم 2021، مثل باقى هواتفها القابلة لطى التى تحدث فى مثل هذا التوقيت. 

ومن المقرر أن التغييرات الجذرية والكبيرة التى تحدث فى هاتف Galaxy Z Fold 3 القادم ستدفع شكة سامسونج إلى رفع سعره مقارنة بالهاتف السابق Galaxy Z Fold2 ، حيث أنه وفقا للتسريبان فإن الهاتف سيصدر بسعر باهظ جدا وهو 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل 310 . 31 ألف جنيه مصرى. 

وسينافس هاتف Galaxy Z Fold 3 بعدد من الميزات الكبيرة فى الكاميرا ونوع الشاشة والبطاريات والمعالجات حيث من المحتمل أن يبتعد إلى حدما عن هاتفه السابق Galaxy Z Fold2 الذى جاء بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، ، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، ، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ، بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط. 
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