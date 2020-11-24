سعر ومواصفات هاتف Galaxy Z Fold3 القابل للطي من سامسونج

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق هاتفها من الجيل الثالث Galaxy Z Fold3 القابل للطى، بدون دعم لقلم S Pen الذكى، وسيتم دمجه في هيكل الهاتف، مثل سلسلة Galaxy Note القادمة، وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ إطلاق أول هاتف للسلسلة وهو هاتف Galaxy Fold .





وبحسب موقع Tom's Guide فإن شركة سامسونج ستستخدم نوع من الزجاج الرقيق جدا لشاشة Galaxy Z Fold3 ، لدرجة ستكون كافية للاستغناء عن قلم S Pen الذكى، حيث سيكون زجاج UTG المستخدم هو زجاج أفضل من زجاج Galaxy Z Fold2 الذى صدر مؤخرا.









وستطلق سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 3 بأفضل ميزة على الإطلاق وهى أن شاشة الهاتف لن تحتوى على أى ثقوب أو نوتش، مما يعنى أن الكاميرا الأمامية أو السيلفى ستكون تحت الشاشة ، وهو نفس الأمر الذى سيحصل مع هواتف Galaxy S21 القادمة والتى سيتم إصدارها أيضا فى بداية العام القادم فى شهر يناير.





وطورت الشركة هاتف Galaxy Z Fold 3 لدعم تقنية الكاميرا الجديدة أسفل الشاشة، حيث تم توسيع الفجوة بين وحدات البكسل بالشاشة بتصميم يسمح للضوء بالمرور، حيث تدعم عدسة الكاميرا الجديدة فجوات أوسع تؤثر على جودة الصورة عند إنكسار الضوء على شاشة OLED.





ومن المتوقع أن تطرح شركة سامسونج هاتفها Galaxy Z Fold 3 القابل للطى فى الربع الثالث من العام القادم 2021، مثل باقى هواتفها القابلة لطى التى تحدث فى مثل هذا التوقيت.





ومن المقرر أن التغييرات الجذرية والكبيرة التى تحدث فى هاتف Galaxy Z Fold 3 القادم ستدفع شكة سامسونج إلى رفع سعره مقارنة بالهاتف السابق Galaxy Z Fold2 ، حيث أنه وفقا للتسريبان فإن الهاتف سيصدر بسعر باهظ جدا وهو 2000 دولار أمريكى أى ما يعادل 310 . 31 ألف جنيه مصرى.



