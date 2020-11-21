إمكانيات خارقة.. Galaxy Note 20 Ultra يكتسح الأسواق ويحقق أكبر مبيعات فى 2020

كشفت تقارير أن هاتف Galaxy Note 20 Ultra وهو الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات فى سلسلة هواتف Galaxy Note 20 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والذى تم إطلاقه فى شهر أغسطس الماضى، هو الهاتف الأكثر مبيعا ضمن الهواتف التى تعمل بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G.





وحسب تقرير من شركة Counterpoint Research لأبحاث السوق فإن هاتف Galaxy Note 20 Ultra سيطرعلى مبيعات الهواتف الذكية فى فترة الربع الثالث من العام الحالى، والمنتهى فى شهر سبتمبر الماضى، يليه فى المبيعات هاتفى هواوى P40 Pro ، nova 7 ، وجاء فى المركز الرابع هاتف Galaxy Note 20 .









وفقا لـ Counterpoint Research فإن هاتف iPhone 12 من المتوقع أن يتصد مبيعات الربع الرابع للعام الحالى وحتى بداية العام القادم 2021 ، لما يتميز به من إمكانات كبيرة وسعر مناسب يجعله الأفضل من بين هواتف آيفون 12 الأربعة والتى تم إطلاقها منتصف شهر أكتوبر الماضى.





كانت شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد اكتسحت مبيعات الهواتف الذكية فى السوق الأمريكى، متفوقة على شركة آبل الأمريكية، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، حيث كانت آخر مرة استطاعت فيها العملاق الكورى السيطرة على سوق الهواتف فى الولايات المتحدة فى عام 2017 .





ويأتى هاتف Galaxy Note 20 Ultra بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، وجودة QHD+ ، مع سرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وهة اعلى معد تحديث للشاشة على الإطلاق يناسب مشاهدة الأفلام والألعاب الثقيلة بجودة عالية ودون تقطيع.





ويمتلك هاتف Galaxy Note20 Ultra كاميرا أساسية ثلاثية بدقة 108 و 12 و 12 ميجابيكسل، مزودة بـ 50 زووم بصري، و أخرى أمامية بدقة 10 ميجابيكسل، مع فلاش LED قوي.





ويحتوى هاتف Galaxy Note 20 Ultra على معالج قوي ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ بقوة 2.73 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، من نوع UFS 3.1 لضمان أقصي سرعة فى نقل الملفات، من العوامل التى ضمن قوة الهاتف وأدائه العالى .



