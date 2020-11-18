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تكنولوجيا

منها Galaxy S20 Ultra.. أفضل عروض في البلاك فرايدي لـ هواتف سامسونج

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
أفضل عروض فى البلاك
أفضل عروض فى البلاك فرايدى لهواتف سامسونج
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قسم التكنولوجيا
تعتبر شركة سامسونج من أكثر شركات الهواتف الذكية التى قامت خلال اليومين الماضيين بإجراء تخفيضات كبرى على هواتفها، حيث أعلنت عن تخفيض عدد من الهواتف المميزة والرائدة والتى كان ينتظر شراؤها العديد من المستخدمين، وبحسب موقع Tom's Guide فإن العروض تأتى ضمن موسم التخفيضات الأكبر، والذى من المتوقع أن يستمر مع انتهاء البلاك فرايدى. 

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هاتف Galaxy S20 Ultra 
وتم تخفيض سعر هاتف Galaxy S20 Ultra إلى 203. 17 ألف جنيه مصرى، بتخفيض 200 دولار أمريكى. 

ويمكن طلب الهاتف من خلال الدخول على هذا الرابط 

يمتاز هاتف Galaxy S20 Ultra بشاشة ضخمة ممتازة و بدقة عالية و معدل تحديث 120 هرتز، وبمقاس 6.9 بوصة، وكاميرا أساسية رباعية بدقة 108 و 48 و 12 و 0.3 ميجابيكسل، مع زووم تقريب بصري حتى 100 مرة، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 40 ميجابيكسل، معالج ثمانى النواة من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.73 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية رام سعتي 12 و 16 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة تخزين داخلية سعات 128 و 256 و 512 جيجابايت، و بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع USB-C بقوة 45 واط، و شاحن لاسلكي بقوة 15 واط.

هاتف Galaxy S20 FE 
وتم تخفيض هاتف Galaxy S20 FE إلى حوالى 140 دولارًا أمريكيًا، أى ما يعادل  2190 جنيهًا مصريًا، حيث يصبح سعره 9810 جنيهات مصرية، بعد أن كان سعره 12 ألف جنيه مصرى. 

يمكن لراغبى شراء هاتف Galaxy S20 FE طلب الهاتف من على الموقع الرسمى لسامسونج، من على هذا الرابط. 

ويأتي هاتف Galaxy S20 FE بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وثلاث كاميرات خلفية بعدسة رئيسية دقة 12 ميجابكسل و8 و 12 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وبطارية  تأتى بقدرة 4000 مللى أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 واط للشحن السلكى و 15 واط للشحن اللاسلكى، ومعالج من نوع  Samsung Exynos 990 .

هاتف Galaxy A21s 
وتم تخفيض سعر هاتف Galaxy A21s حيث أصبح سعره 3000 جنيه مصرى لأصغر نسخة. 

ويمكن طلب الهاتف من خلال الدخول على هذا الرابط

وجاء هاتف Galaxy A21s بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED ، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا رباعية خلفية تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، ومعالج ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة فهي بسعة 32  أو 64 جيجابايت، وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.
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