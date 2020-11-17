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تكنولوجيا

سامسونج تكتسح مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 72.3 % وتنافس آبل بـGalaxy S21

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
سامسونج تكتسح مبيعات
سامسونج تكتسح مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 72.3 %
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ندى على
حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رقما قياسيا فى الاستحواذ على مبيعات الهواتف الذكية ، بنسبة وصلت ل 72.3 % حيث تعتبر هى المرة الأولى التى تتخطى فيها الشركة نسبة 70 % من مبيعات الهواتف، حيث أصبحت أكبر مصنع للهواتف الذكية فى العالم. 

وبحسب موقع Gizmochina فإنه شركة سامسونج استطاعت بفضل عدد من هواتفها وهى هواتف Galaxy Note 20 و Galaxy Z Flip 5G و Galaxy Z Fold2 5G من تحقيق الاستحواذ على معظم أرباح سوق الهواتف الذكية، والسيطرة على السوق الهندية بشكل شبه كامل، وهى ثانى أكبر سوق للهواتف فى العالم. 


وتؤدى هواتف سامسونج الرائدة أداء جيدا حتى الآن على الرغم من إطلاق هواتف آيفون 12 منذ أسابيع، والتى من المتوقع ان تحقق مبيعات كبيرة جدا لشركة آبل الأمريكية، حيث تصارع آبل للسيطرة على السوق مرة أخرى من خلال الهواتف لتصبح الأكثر مبيعا. 

وتكافح شركة سامسونج لإبعاد شركة آبل من طريقها من خلال اعتزام الشركة إطلاق هواتها الرائدة Galaxy S21 فى شهر يناير القادم، بوقت مبكر لأكثر من شهر عن الموعد الطبيعى التى تعتاد فيه الشرطة إطلاق هواتفها وهو شهر فبراير أو بداية مارس. 

واكتسحت شركة سامسونج مبيعات الهواتف الذكية فى السوق الأمريكى، متفوقة على شركة آبل ، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، حيث كانت آخر مرة استطاعت فيها العملاق الكورى السيطرة على سوق الهواتف فى الولايات المتحدة فى عام 2017 . 

وفقا لتقرير من شركة Strategy Analytics لأبحاث السوق، فإن سامسونج استطاعت تحقيق أكبر نسبة إيرادات فى سوق الهواتف الذكية الأمريكية، متفوقة على شركة آبل فى الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر من العام الحالى، بنسبة 33.7 % فى السوق المحلية الامريكية والتى كانت تتفوق فيها شركة آبل.

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