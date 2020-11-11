بسعر خرافي.. تعرف على الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم خلال 2020

كشفت تقارير أن هاتف Galaxy A21s من شركة سامسونج، هو الهاتف الأكثر مبيعا فى فئة الهواتف المتوسطة من هواتف الأندرويد فى العالم للعام الحالى 2020، حيث حققت خمسة من عشرة هواتف هى الأكثر مبيعًا في الربع الثالث من العام لحالى لصالح شركة سامسونج





وبحسب موقع Android Central فإن البيانات الصادرة من شركة IDC لأبحاث السوق، ذكرت أن شركة سامسونج قد تفوقت على عدد كبير من الشركات المنافسة لتصبح 5 من هواتفها من ضمن الهواتف العشرة الأكثر مبيعا فى العام الحالى لهواتف الأندرويد، وتصدر هاتف Galaxy A21s فئة الهواتف الأندرويد المتوسطة.





إقرأ أيضا :





وجاء هاتف Galaxy A21s بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة 1600×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، بالإضافة لنوتش على هيئة ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 13 ميجابكسل.





أما كاميرات هاتف Galaxy A21s، فكانت كاميرا رباعية خلفية تأتي الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل، والرابعة بالدقة ذاتها، وإحداهما لتصوير العمق، والأخرى لتصوير الأجسام القريبة، ويحتوي الجزء الخلفي للجهاز مستشعر لبصمة الإصبع.





يعمل هاتف Galaxy A21s، بمعالج ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة فهي بسعة 32 أو 64 جيجابايت .





يعمل هاتف سامسونج الجديد Galaxy A21s، بواجهة مستخدم One UI core المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويأتي ببطارية سعة 5000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.





ويبلغ سعر هاتف Galaxy A21s، حوالى 3000 جنيه مصرى لأصغر نسخة.



