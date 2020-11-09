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تكنولوجيا

تقارير: سامسونج تتبنى خططا للسيطرة على حصص هواوي في الأسواق

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 03:00 م
سامسونج تتبنى خططا
سامسونج تتبنى خططا للسيطرة على حصص هواوي في الأسواق
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ندى على
كشفت تقارير عن إصدار شركة سامسونج الكورية الجنوبية هواتفها القادمة Galaxy S21، فى موعد مبكر للغاية يكاد يكون فى بداية شهر يناير من العام المقبل، على عكس جدولها المعتاد فى إصدار هواتفها والذى يكون فى آخر شهر فبراير أو أول مارس، حيث تريد الشركة الاستحواذ على حصص شركة هواوى فى السوق من خلال عدد من الخطط المدروسة، ومنعها من تحقيق أى مبيعات كبيرة بعدم اعطائها فرصة الوقت لعرض هواتفها. 

وبحسب صحيفة عرب نيوز الخليجية فإن هناك عدد من التقارير من كوريا الجنوبية يشير أن شركة سامسونج، تريد أن تبدأ عامها الجديد 2021 بعدد من الإنجازات أبرزها الحد من سيطرة شركة آبل فى السوق، بعدما عانت الشركة من تحقيق مبيعات كبيرة عند إطلاق هواتف Galaxy S20 فى بداية العام الحالى، كما تواجه منافسة شرسة مع عدد من الشركات الصينية، مثل شركات شاومى وأوبو. 


ويأتى توجه شركة سامسونج فى تحدى شركة هواوى خصيصا بعدما تحدتها الأخيرة، فى العام الماضى 2019، حين تصدرت هواوى مبيعات الهوناتف الذكية فى العالم، كما تريد سامسونج الانتتقام بقوم من هواوى فى الوقت الذى تواجه فيه الشركة الصينية عددا كبيرا من العقوبات الأمريكية بعدم مدها بأى تكنولوجيا أمريكية فى هواتفها الذكية. 

وتسعى سامسونج بقوة لفرض نفسها فى السوق العالمية للهواتف الذكية لتحقيق أكبر قدر ممكن من مبيعات هواتفها خاصة الرائدة، فى الوقت الذى تشير فيه التوقعات إلى تخفيف الحكومة الأمريكية القيود على هواوى الصينية، بعد نجاح المرشح الديمقراطى، جو بايدن بالانتخابات الأمريكية، بعد قرارات شرسة من الرئيس ترامب ضد شركات التكنولوجيا والتطبيقات الصينية، وأبرزها شركة هواوى و تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة. 

وكانت  تقارير أفادت بأن شركة سامسونج قد تتسبب فى مشكلات كبيرة لشركة آبل الأمريكية، في ظل قرارها بإصدار هواتف Galaxy S21 مبكرا، الأمر الذى سيسبب اضطرابا كبيرا فى مبيعات آبل. 

ويعد الإطلاق المبكر لمجموعة هواتف Galaxy S21 سيشكل مشكلة كبيرة لشركة آبل كما سيحدث اضطرابا كبيرا فى مبيعات الشركة، حيث سيعطى الإصدار المبكر شركة سامسونج الفرصة فى تحقيق مبيعات أكبر لهواتفها تعوض بها مبيعات Samsung S20 التى تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. 

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