لهذه الأسباب.. هواتف سامسونج القادمة تتسبب في مشكلات لشركة آبل

أفادت تقارير بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد تتسبب فى مشكلات كبيرة لشركة آبل الأمريكية، في ظل قرارها بإصدار هواتف Galaxy S21 فى وقت مبكر للغاية من العام القادم 2021 وهو الأمر الذى سيسبب اضطرابا كبيرا فى مبيعات آبل.





وبحسب تقرير من شركة MTN الكورية فإن شركة سامسونج ستصدر مجموعة هواتفها Galaxy S21 فى شهر يناير من العام المقبل، وهو وقت مبكر جدا لشركة سامسونج فى إصدار هواتفها، حيث تقوم الشركة عادة بإصدار هواتفها فى شهر فبراير أو مارس من كل عام.









وفقا لمجلة فوربس فإن الإطلاق المبكر لمجموعة هواتف Galaxy S21 سيشكل مشكلة كبيرة لشركة آبل كما سيحدث اضطرابا كبيرا فى مبيعات الشركة، حيث سيعطى الإصدار المبكر شركة سامسونج الفرصة فى تحقيق مبيعات أكبر لهواتفها تعوض بها مبيعات Samsung S20 التى تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا.





وسيمكن الإصدار المبكر لشركة سامسونج لهواتفها تحقيق مبيعات عالية لوقت طويل للغاية قبل إصدار آبل لهواتفها لعام 2021 والتى من المتوقع أن تصدر فى آخر العام مثل هواتف آيفون 12 التى صدرت منذ أيام، والتى كان من المفترض لها أن تصدر فى شهر سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى أنه سيتم طرحها للبيع فى نهاية العام الحالى.

كانت تسريبات أظهرت أن شركة سامسونج ستصدر هاتفها القادم Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع Penta وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز أو 144 هرتز.



