AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لهذه الأسباب.. هواتف سامسونج القادمة تتسبب في مشكلات لشركة آبل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:01 م
هواتف سامسونج القادمة
هواتف سامسونج القادمة تتسبب في مشكلات لشركة آبل
Advertisements
ندى على
أفادت تقارير بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قد تتسبب فى مشكلات كبيرة لشركة آبل الأمريكية، في ظل قرارها بإصدار هواتف Galaxy S21 فى وقت مبكر للغاية من العام القادم 2021 وهو الأمر الذى سيسبب اضطرابا كبيرا فى مبيعات آبل. 

وبحسب تقرير من شركة MTN الكورية فإن شركة سامسونج ستصدر مجموعة هواتفها Galaxy S21 فى شهر يناير من العام المقبل، وهو وقت مبكر جدا لشركة سامسونج فى إصدار هواتفها، حيث تقوم الشركة عادة بإصدار هواتفها فى شهر فبراير أو مارس من كل عام.


وفقا لمجلة فوربس فإن الإطلاق المبكر لمجموعة هواتف Galaxy S21 سيشكل مشكلة كبيرة لشركة آبل كما سيحدث اضطرابا كبيرا فى مبيعات الشركة، حيث سيعطى الإصدار المبكر شركة سامسونج الفرصة فى تحقيق مبيعات أكبر لهواتفها تعوض بها مبيعات Samsung S20 التى تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا. 

وسيمكن الإصدار المبكر لشركة سامسونج لهواتفها تحقيق مبيعات عالية لوقت طويل للغاية قبل إصدار آبل لهواتفها لعام 2021 والتى من المتوقع أن تصدر فى آخر العام مثل هواتف آيفون 12 التى صدرت منذ أيام، والتى كان من المفترض لها أن تصدر فى شهر سبتمبر الماضى، بالإضافة إلى أنه سيتم طرحها للبيع فى نهاية العام الحالى.
 
كانت تسريبات أظهرت أن شركة سامسونج ستصدر هاتفها القادم Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز أو 144 هرتز. 

كما سيصدر ببطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، كما أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 1000 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج. 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M51.. أفضل 3 تطبيقات لحظر المكالمات المزعجة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سامسونج تكشف عن أرخص تابلت في تاريخها.. ومفاجآت جديدة بأسعار هواتف iPhone 12

أخبار العلوم والتكنولوجيا | تسريب مواصفات وسعر Motorola Razr 5G.. سامسونج تطلق Galaxy Z Fold2 بـ 51 ألف جنيه

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية تسجيل مكالمات واتساب سرا.. وتسريب المواصفات الكاملة لهواتف iPhone 12

سامسونج تستعد لإصدار هاتف Galaxy S21 Ultra بـ 5 كاميرات ودقة فائقة

سامسونج تسخر من هواتف آيفون 12 بإعلان مثير للجدل

ترشيحاتنا

مكان خاص للمستبعدين من قائمة الزمالك بملعب محمد الخامس

وزير التعليم : انتظروا قناة تعليمية جديدة لخدمة طلاب الثانوية العامة .. 15 نوفمبر

مرتضى منصور مُنفعلاً أمام مجلس الدولة: مستقبل الزمالك بينهار

أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل

كيف علق وزير التعليم على واقعة محافظ الدقهلية.. وماذا قالت مديرة المدرسة؟ | القصة كاملة

متحدث التنمية المحلية: لا يمكن الحصول على ترخيص بناء جديد الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور