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تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإصدار هاتف Galaxy S21 Ultra بـ 5 كاميرات ودقة فائقة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 05:02 م
سامسونج ستصدر هاتف
سامسونج ستصدر هاتف Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات
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ندى على
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستصدر هاتفها القادم Galaxy S21 Ultra والذى سيكون ضمن مجموعة هواتف Galaxy S21 ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 . 

وبحسب موقع Gizmochina التقنى الصينى فإن هاتف Galaxy S21 Ultra سيدعم تسجيل الفيديو بمعدل  240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. 


ومن المتوقع أن يأتى هاتف Galaxy S21 Ultra بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز أو 144 هرتز مثل هاتف شاومى Xiaomi Mi 10T Pro الذى أتى بمعدل تحديث الشاشة 144 هرتز الذى يعد أول هاتف يأتى بهذا المعدل على الإطلاق. 

 وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، كما أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 1000 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج. 

وسيكون هاتف Galaxy S21 Ultra هو أول هاتف من شركة سامسونج يأتى بكاميرا أمامية أو سيلفى تحت الشاشة حيث لن تحتوى شاشة الهاتف على أى ثقوب أو نوتش على الإطلاق، وسيصدر مع الهاتف ضمن سلسلة  S21 هاتفين آخرين هما Galaxy S21 و S21 Plus  . 

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