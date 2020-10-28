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تكنولوجيا

بكاميرا سيلفي 40 ميجا بيكسل .. مفاجآت جديدة فى هاتف Galaxy S21 Ultra

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
مفاجآت جديدة فى هاتف
مفاجآت جديدة فى هاتف Galaxy S21 Ultra
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ندى على
يبدو أن شركة سامسونج ستفجر مفاجأة فى شهر يناير القادم، بإطلاق هاتف Galaxy S21 Ultra ضمن سلسلة هواتف Galaxy S21 ، والتى حسبما كشفت تقارير أنها ستأتى بعدد من المميزات الخارقة كعادة سامسونج، حيث كانت استعرضت قواها أمام هواتف آيفون 12 بهواتفها التى تم إطلاقها مؤخرا Galaxy Note 20

وبحسب موقع CNET فإن هاتف Galaxy S21 Ultra سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 144 هرتز،  وسيدعم تسجيل الفيديو بمعدل  240 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، وتسجيل فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. 


وستكون كاميرات هاتف Galaxy S21 Ultra ب 5 كاميرات خلفية، حيث ستكون الكاميرا الأساسية من نوع  Penta  وبدقة 108 ميجابيكسل، وبمستشعر HM1 ، وكاميرا سيلفى دقة 40 ميجا بيكسل. 

وسيحتوى هاتف Galaxy S21 Ultra على بطارية 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، التى تجعل الهاتف يشحن بنسبة 97 % فى 30 دقيقة فقط، كما أن الهاتف سيعمل بمعالج Exynos 2100 حيث سيكون الهاتف هو أول هاتف يستخدم هذا المعالج من سامسونج، ونظام تشغيل أندرويد 11 ، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.0 . 

وكشفت تقارير أن شركة سامسونج ستصدر هواتفها القادمة Samsung Galaxy S21، والمقرر إطلاقها فى شهر يناير العام القادم، لن تحصل على شواحن أو سماعات وذلك على غرار شركة أبل، بعدما أطلقت هواتفها آيفون 12 دون شواحن أو سماعات.  

وبحسب موقع Sam Mobile فإن سامسونج تدرس التخلى عن دمج السماعات والشواحن مع الهواتف الجديدة، ومن المتوقع أن يكون بديل الشاحن فى هواتف Galaxy S21 هو شاحن سريع سعة 25 واط، تقوم سامسونج ببيعه حاليا مع هواتف Galaxy Note20، كما تبيعه بشكل منفرد. 


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