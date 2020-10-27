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تكنولوجيا

أبل تصدر سماعات AirPods وAirPods Pro بتصميم يشبه نظيرتها لدى سامسونج.. تفاصيل

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
آبل تصدر سماعات AirPods
آبل تصدر سماعات AirPods و AirPods Pro بتصميم يشبه سامسونج
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ندى على
كشفت تقارير أن شركة أبل تعمل على إصدار الجيل الثالث من سماعات AirPods، والجيل الثانى من سماعات AirPods Pro، خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم إصدارها بشكل رسمى مع بداية 2021، حيث تعد المرة الأولى التى سيتم إصدارها بشكل مبكر من العام.


وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج؛ فإن أبل تعمل على إصدار السماعات بشكل مميز وكذلك بشكل مبكر لتصدر مع بداية العام، حيث سيتم تحسين عدد من الميزات فى السماعات أبرزها العمل على تغيير شكلها وتصميما والتقليل من حجمها بشكل واضح.



كما ستعمل أبل على تحسين عمر بطارية السماعات، بالإضافة إلى أن شكل تصميم سماعات AirPods Pro سيتغير تماما، حيث ستصدر بأطراف قابلة للاستبدال، كما أن الأطراف ستكون أقصر من الإصدار الحالى.


ويعد الاتجاه فى تغيير تصميم السماعات وشكلها على غرار شركات سامسونج وجوجل، وذلك بعد إطلاق Galaxy Buds Live من شركة سامسونج فى شهر أغسطس الماضى، والتى لاقت إعجابا كبيرا بين المستخدمين بتصميمها الذى يشبه حبة الفاصوليا، حيث تناسب حجم الأذن من الداخل.


وتمتاز سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من سامسونج Galaxy Buds Live، بدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، إلى جانب تصميم فريد يشبه حبة الفول، إضافة إلى لونين مميزين هما الأسود والبرونزي؛ للتماشي مع سلسلة هواتف Galaxy Note20.

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