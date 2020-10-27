أبل تصدر سماعات AirPods وAirPods Pro بتصميم يشبه نظيرتها لدى سامسونج.. تفاصيل



كشفت تقارير أن شركة أبل تعمل على إصدار الجيل الثالث من سماعات AirPods ، والجيل الثانى من سماعات AirPods Pro ، خلال الأشهر القليلة القادمة، على أن يتم إصدارها بشكل رسمى مع بداية 2021، حيث تعد المرة الأولى التى سيتم إصدارها بشكل مبكر من العام.











وبحسب تقرير من وكالة بلومبرج؛ فإن أبل تعمل على إصدار السماعات بشكل مميز وكذلك بشكل مبكر لتصدر مع بداية العام، حيث سيتم تحسين عدد من الميزات فى السماعات أبرزها العمل على تغيير شكلها وتصميما والتقليل من حجمها بشكل واضح.















كما ستعمل أبل على تحسين عمر بطارية السماعات، بالإضافة إلى أن شكل تصميم سماعات AirPods Pro سيتغير تماما، حيث ستصدر بأطراف قابلة للاستبدال، كما أن الأطراف ستكون أقصر من الإصدار الحالى.









ويعد الاتجاه فى تغيير تصميم السماعات وشكلها على غرار شركات سامسونج وجوجل، وذلك بعد إطلاق Galaxy Buds Live من شركة سامسونج فى شهر أغسطس الماضى، والتى لاقت إعجابا كبيرا بين المستخدمين بتصميمها الذى يشبه حبة الفاصوليا، حيث تناسب حجم الأذن من الداخل.









