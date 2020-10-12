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تكنولوجيا

قبل إطلاق هواتف iPhone 12.. أكبر تخفيض على سعر سماعات AirPods Pro

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:58 م
أكبر تخفيض على سعر
أكبر تخفيض على سعر سماعات AirPods Pro
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ندى على
مع انطلاق هواتف iPhone 12 غدا، تقوم آبل بتخفيض أسعار عدد من منتجاتها القديمة للتركيز على الهواتف والمنتجات الجديدة المقرر أن تعلن عنها غدا فى مؤتمر يعد هو الأكبر لسوق الهواتف والمنتجات الإلكترونية، حيث قامت الشركة بتخفيض سعر سماعاتها  اللاسلكية AirPods Pro. 

وبحسب موقع   Engadget التقنى فإن شركة آبل قامت بتخفيض سعر سماعتها اللاسلكية AirPods Pro والتى تم إطلاقها العام الماضى، 2019 إلى أدنى سعر لها هذا العام، حيث أصبح سعرها حوالى 200 دولار أمريكي  أى ما يعادل 3140 جنيها مصريا. 


ويعتبر هذا التخفيض هو أكبر تخفيض حتى الآن تشهده السماعات اللاسلكية المتميزة، حيث أن سعرها الأصلى هو 250 دولارا، أى ما يعادل 3925 جنيها مصريا، وكان قجد تم تخفيض السماات لأول مرة منذ حوالى شهر إلى 220 دولارا. 

وفقا للموقع فإن آبل تتجه إلى تخفيض عدد من منتجاتها للتركيز على هواتف  iPhone 12 ، كما أنها ستقوم بتخفيض عدد من اصدراتها الأخرى فى الأيام القادمة بعد الاعلان عن هواتف ايفون 12 لتعزيز عملية شرائها. 

وتتميز سماعات  AirPods Pro باحتوائها على ميزة عزل الضوضاء والأصوات المحيطة، بالإضافة إلى أنها جاءت بتصميم أكثر راحة ومحكم تمامًا على الأذن، وساهم فى ذلك أطراف السليكون المزودة بها والتى تتوافر بثلاثة مقاسات مختلفة لمحاكاة كل المقاسات لدى المستخدمين.  

وتدعم سماعات AirPods Pro الشحن اللا سلكي والوصول إلى Siri، ويوفر الغطاء الخاص بها الذي يدعم الشحن اللا سلكي 24 ساعة من الاستماع للموسيقى، وأيضًا إمكانية الشحن عبر منفذ Lightning. 

وللاطلاع على تفاصيل العرض يمكنك الدخول على هذا الرابط 

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