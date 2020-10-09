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تكنولوجيا

تسريبات جديدة تكشف أسرار أصغر وأرخص هاتف فى سلسلة iPhone 12

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
تسريبات جديدة تكشف
تسريبات جديدة تكشف أسرار أصغر وأرخص هاتف فى سلسلة iPhone 12
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ندى على
كشفت تسريبات جديدة أن هاتف iPhone 12 mini وهو أصغر وأرخص هاتف فى سلسلة هواتف  iPhone 12  ، سيصدر بألوان مختلفة تماما عن هاتف آيفون 11 والذى صدر العامل الماضى ، حيث سيصدر بألوان الأزرق الداكن والبرتقالى ، وهى الألوان التى من المفترض أن تظهر فى حفل الإعلان الرسمى عن الهواتف والذى سيقع فى يوم 13 أكتوبر القادم ، بعدما أعلنت آبل رسميا عن الموعد ، وذلك بعد عدة تأجيلات . 

وبحسب مجلة فوربس فإن ألوان هاتف iPhone 12 mini  ستكون كالآتى :  الأبيض، الأسود، والأزرق والأحمر والأصفر، بالإضافة إلى ألوان الأخضر، الذهبي، والأزرق، هذا إلى جانب أحدث ألوان له وهى الأزرق الداكن والبرتقالى . 


وسيصدر هاتف  iPhone 12 mini بشاشة قياس بشاشة قياس5.4 بوصة حيث ـأن شاشته تعتبر أصغر شاشة فى هواتف آيفون 12كما ان حجمه سيكون أصغر من حجم هاتف iPhone SE، كما سيأتى ب 3 كاميرات بمستشعرات للعمق والتكبير. 

وسيحتوى هاتف iPhone 12 mini على معالج A14 بيونيك ، وهو أقوى معالج على الإطلاق ، كما أن الهاتف سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، وسيحتوى  على بطارية سعة 2227 مللى أمبير، 

وبحسب التسريبات فإن هاتف  iPhone 12 mini سيكون سعره كالآتى : 

نسخة 64 ستبلغ سعر 649 دولار أمريكى أى ما يعادل 210 .10 آلاف  جنيه مصرى 
نسخة 128 ستبلغ سعر 699  دولار أمريكى أى ما يعادل 11 ألف جنيه مصرى 
نسخة 256 ستبلغ سعر 799  دولار أمريكى أى ما يعادل جنيه 12.570 ألف مصرى

ولن يحصل هاتف iPhone 12 mini على معدل تحديث الشاشة 120 هرتز ، وإنما من المفترض أن يتى بمعدل تحديث 90 هرتز فقط ، وهو أمرا كان يعتبره البعض مفروغا منه بحصول الهواتف على 120 هرتز، إلا ان التسريبات كشفت عدم حصول الهاتف على هذا المعدل . 

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