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تكنولوجيا

سامسونج تكشف عن أسطورة جديدة من فئة الهواتف المتوسطة Galaxy A52 5G

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
سامسونج تكشف عن أسطورة
سامسونج تكشف عن أسطورة أخرى من فئة الهواتف المتوسطة
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ندى على
كشفت شركة سامسونج عن إطلاقها هاتف  Galaxy A52 5G قريبا، من هواتف الفئة المتوسطة، حيث سيتميز بعدد من الخصائص منها تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، ومعالج من نوع   Snapdragon 750G . 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A52 5G تم تسجيله، ليأخذ كود SM-A526B ، حي سيأتى بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع Super AMOLED ، وبجودة  +FHD ، وفي منتصفها كاميرا أمامية على شكل ثقب، وطبقة Corning Gorilla Glass 3 . 

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وسيعمل هاتف  Galaxy A52 5G بمعالج من نوع Snapdragon 750G ، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع مساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت. 

ومن المحتمل أن يحصل هاتف Galaxy A52 5G على بطارية سعة 4000 ميللى أمبير، كما ستكون سرعة الشحن أكبر من 15 وات، بالإضافة إلى 4 كاميرات خلفية بدقة كبيرة، ومنفذ شحن  نوع Type-C . 

وكانت سامسونج قد كشفت عن إطلاق هاتف Galaxy F12 قريبا، بطارية عملاقة سعة 7000 مللى أمبير مثل هاتف هاتف Galaxy M51 ، الذى تم إطلاقه فى شهر أغسطس الماضى، كما سيضم الهاتف 4 كاميرات خلفية. 

وسيشبه هاتف Galaxy F12، هاتفى Galaxy F41 و Galaxy M31 اللين صدرا مؤخرا، خاصة Galaxy F41 الذى جاء بشاشة بقياس 6.4 بوصة، وبدقة 1080+ بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السلفي داخل نوتش بمنتصف الشاشة على شكل قطرة اء تأتي بدقة 32 ميجابيكسل.

واكتسحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مبيعات الهواتف الذكية فى السوق الأمريكية، متفوقة على شركة آبل الأمريكية، للمرة الأولى منذ 3 سنوات، حيث كانت آخر مرة استطاعت فيها العملاق الكورى السيطرة على سوق الهواتف فى الولايات المتحدة فى عام 2017 .

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